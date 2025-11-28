Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut kasvu- ja työllisyyspaketin. Käytettävissä olevien varojen määräksi arvioidaan yhteensä 156 miljoonaa euroa.

Hallitus kertoi syksyn budjettiriihen yhteydessä valmistelevansa lokakuun loppuun mennessä uuden kasvu- ja työllisyystoimien kokonaisuuden, mutta se valmistui vasta nyt.



Paketti rahoitetaan kohdentamalla uudelleen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sekä puhtaan siirtymän teollisten investointien tukiohjelmaan osoitettuja määrärahoja.