Puolustusvoimat aikoo hankkia ensi vuonna tuhansia drooneja muun muassa varusmiesten kouluttamista varten.

Suomi on hyvin varautunut droonisodankäyntiin, mutta drooneja tarvitaan merkittävästi lisää, sanoo Maavoimien komentaja Pasi Välimäki. Ukrainan sota on osoittanut, että droonit ovat tulleet pysyvästi osaksi sodankäyntiä.

– Meillä on vielä hyvin vähän drooneja. Jokaisessa joukko-osastossa on lennätyskalustoa, mutta volyymit ovat vielä pieniä.