Entinen Puolustusvoimien komentaja kertoi MTV Uutisille Latviassa, että droonit ovat muuttaneet sodankäyntiä pysyvästi.

Viime viikolla Puolan puolustusvoimat kertoi venäläisdroonien loukanneen Puolan ilmatilaa 19 kertaa, jonka seurauksena Puola yhteistyössä kahden muun Nato-maan kanssa ampui näistä osan alas.

Tällä viikolla Puola kertoi pudottaneensa droonin Varsovassa hallintorakennusten päällä.

Viime lauantaina venäläinen drooni tunkeutui Nato-maa Romanian ilmatilaan.

Entinen Puolustusvoimien komentaja ja nykyinen kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg oli mukana keskusteluissa Latvian delegaation kanssa Riiassa presidentti Alexander Stubbin valtiovierailun aikana.

Keskusteluissa toistuivat droonien turvajärjestelmät (anti-drone system) Puolan ja Romanian ilmatilaloukkausten vuoksi.

Lindbergin mukaan erilaisia "drooniyhteisöjä" Nato-maiden kesken on käynnistetty. Latviassa käydyissä keskusteluissa Suomi ei suoranaisesti ilmaissut tarkkoja kantoja siitä, miten se olisi näissä mukana.

– Mutta tietysti ollaan niissä mukana, Suomi Venäjän rajamaana on maa, jossa on syytä olla hereillä, Lindberg korostaa.

Droonien torjunnassa on paljon mietittävää, myös kustannusten puolesta.

Lindbergin mukaan haaste niin sanotussa kerrostetussa ilmatorjuntajärjestelmässä on se, minkä Ukraina on joutunut kokemaan viime vuosien ajan; Venäjä lähettää ensin paljon, halpoja drooneja, ja perään kalliita, vaikeammin torjuttavia risteily- ja ballistisia ohjuksia.

– Ilmapuolustusjärjestelmässä tulisi kyetä valikoimaan ne torjuttavat kohteet siten, että torjuntaväline olisi suurin piirtein samanarvoinen kuin se torjuttava kohde, Lindberg sanoo.

– Ne ihmiset, jotka ovat tekemässä päätöksiä torjuntakeskuksissa, heidän pitäisi kyetä valitsemaan torjuttavat maalit siten, että se on kustannustehokasta, mutta kaikki tulee myös torjuttua, hän jatkaa.

Droonien kehitys haaste

Suomen ilmapuolustus on ajan tasalla. Lindberg korostaa, että Euroopan nykytilanteessa ei ole käynnissä liikekannallepanoa, eikä suuria määriä ilmatorjuntajoukkoja ole aktivoitu.

Kaupunkien ja sotilaskohteiden ympärillä ei ole siis jatkuvaa ilmatorjuntapäivystystä.

– Suomella on suuria määriä halvempiakin ilmatorjuntajärjestelmiä, mutta ne joukot, jotka tällä hetkellä pääsääntöisesti Euroopassa päivystävät, ovat ammattilaisia, jotka ovat hävittäjälentokoneessa ja ampuvat ilmataisteluohjuksia, mistä Puolassa tuli erittäin hyvä esimerkki.

Lindberg muistuttaa, että syvässä rauhan tilassa vain päivystetään, toisin kuin esimerkiksi nyt Ukrainassa.

– Heillä kaikki nämä järjestelmät, kaikki raskaammat, kevyemmät, halvemmat ja kalliimmat torjuntajärjestelmät ovat koko ajan käytössä.

Euroopassa on ollut puhetta myös niin kutsutun droonimuurin rakentamisesta. Lindberg muistuttaa, että vaikka se kuulostaa juhlavalta, se ei ole läpäisemätön.

Lindberg sanoo, että yhdistelmä, jossa on erilaisia ohjusjärjestelmiä tai vastadrooneja, kuten Ukrainalla, on kannatetettavaa.

– Se on erittäin kannatettava asia, mutta täytyy toivoa, ettei tule mielikuvaa, että se olisi läpäisemätön, sitähän se ei Ukrainassakaan ole.

2:56 EU haluaa droonimuurin, tästä on kyse.

Droonit kehittyvät nopeasti, niiden järjestelmiä päivitetään, jotta ne pystyisivät läpäisemään esimerkiksi signaalinhäirintää. Suomi on varautunut drooniuhkiin, mutta droonien nopea kehittyminen on haaste.

– Olisihan se kiusallista, jos miljoonia ja miljoonia investoitaisiin drooneihin ja jo muutaman kuukauden päästä huomattaisiin, että ne ovat vanhentuneita.

Juuri tämänkaltainen ongelma on parhaillaan käsillään Ukrainassa.

Lindbergin mukaan monessa Euroopan maassa on tällä hetkellä käynnistymässä omaa droonituotantoa.

– Suomessakin on ihan realistista kyetä aikanaan aloittaa oma tuotanto, en epäile hetkeäkään, se on varmasti vain ajan kysymys.

Droonit ovat tällä hetkellä sodankäynnissä se, mistä puhutaan. Lindbergin mukaan ne ovat muuttaneet sodankäynnin pysyvästi.

– Siihen ei enää ole paluuta, etteikö kukaan saisi olla eturintamalla, etteivätkä droonit päivystäisi pään päällä, ne ovat tulleet jäädäkseen.

