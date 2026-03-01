Iraniin tehdyissä iskuissa käytettiin ensimmäistä kertaa LUCAS-drooneja, joiden teknologia on peräisin iranilaisista Shahed-drooneista.
Yhdysvaltojen asevoimat käytti miehittämättömiä, yksisuuntaisia LUCAS-drooneja ensimmäistä kertaa taistelutilanteessa, kertoi Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämaja (United States Central Command, USCENTCOM) lauantaina.
Lennokkeja käytettiin osana lauantain operaatiota, jossa Yhdysvallat ja Israel käynnistivät laajat iskut Irania vastaan.
Teknologia varastettu Iranilta
LUCAS eli englanniksi Low-cost Uncrewed Combat Attack System on yhdysvaltalainen versio iranilaisista Shahed-136-lennokeista, joita Iran on välittänyt muun muassa Venäjän käyttöön Ukrainassa.
Yhdysvaltojen puolustusviranomaiset ovat kertoneet, että droonit kehitettiin jäljittelemällä iranilaista droonia, jonka asevoimat otti haltuunsa muutamia vuosia sitten.