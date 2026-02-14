Suomi on jättänyt protestin Kansainvälisen hiihtoliiton (FISin) tuomaristolle tiistaina käydyn sprinttikilpailun tapahtumista. Norjan ja Yhdysvaltojen on todettu vieneen huoltoalueelle kalustoa, jota sinne ei joukkueille annetun ohjeistukesn mukaan saa viedä.

FIS myönsi Norjalle poikkeusluvan viedä sprinttihiihdon erävaiheen ajaksi huoltoalueelle niin sanotun voitelupadan, jonka käyttö kyseisessä tilanteessa on kuitenkin kielletty joukkueille lähetetyissä ennakko-ohjeissa.

FIS ei tiedottanut voidepadan käyttömahdollisuudesta muita maajoukkueita.

Norja on kertonut, ettei se voinut hyödyntää sähkökäyttöistä laitetta täysimääräisesti, sillä voitelualueella ei ole saatavilla verkkovirtaa.

Yhdysvaltojen havaittiin tuoneen huoltoalueelle nestettä, mikä on sääntöjen mukaan kielletty. Nesteen on epäilty olleen luistovoidetta, ja luistoalueen käsittely on erien välissä kielletty. Käsittely on sallittu ainoastaan pitoalueelle.

Yhdysvaltalaisten selvityksen mukaan pullossa oli puhdistusainetta, jota huoltoryhmä käytti käsiensä pesemiseen.

FIS on myöhemmin pahoitellut menettelyään ja myöntänyt asiassa tapahtuneen virheen.

Hiihtoliitto ja Olympiakomitea katsovat FISin rikkoneen reilun pelin periaatteita ja omia sääntöjään.

– Norjan ja Yhdysvaltojen toiminta on ollut selkeästi kansainvälisten kilpailusääntöjen (ICR) kohdan 343.12.7 sekä joukkueenjohtajien kokouksessa annettujen ohjeiden vastaista, ja tähän FIS ei ole puuttunut. Hiihtoliitto ja Olympiakomitea vaativat protestilla kilpailun tulosten korjaamista tilanteeseen, jossa kukaan ei ole saavuttanut etua sääntöjen vastaisella toiminnalla.

Edellä mainitussa sääntökohdassa kielletään luistoalueen käsittely kisan aikana.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Marleena Valtasolan mukaan valituksen lähtökohtana ovat reilun ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatteet.

– Haluamme tuoda epäkohdat esiin ja toimia sen puolesta, että huippu-urheilussa sääntöjen tulee olla kaikille samat ja kaikkien tiedossa. FIS on itse myöntänyt tehneensä virheen, ja siitä on seurannut epäoikeudenmukainen kilpailu, jossa kaksi maata on saanut kohtuutonta etua muiden tietämättä.

– Tällaista toimintaa on mahdotonta hyväksyä, eikä pelkkä virheen myöntäminen tai pahoittelu korjaa tapahtunutta vahinkoa, Valtasola sanoo.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä ei perjantain Hiihtoniilot-ohjelmassa ollut täysin vakuuttunut siitä, että kyse olisi kovinkaan merkittävästä edusta.

– Onko siitä etua ollenkaan vai onko se etu kymmenyksen tai kaksi? Vaikea sanoa.

– Tämähän on herkullinen kohu. Tätä vähän paisutellaan liikaakin. Todennäköistä – jopa varmaa – on se, että ei se kilpailijoiden lopulliseen järjestykseen vaikuttanut.

Miesten sprinttikisassa palkintosijat menivät Norjaan ja Yhdysvaltoihin. Suomen Lauri Vuorinen oli kilpailun neljäs. FISin säännöissä todetaan, että esimerkiksi hylkääminen edellyttää rikettä, jolla voi katsoa olleen merkittävä vaikutus lopputuloksiin.

– Olisimme tehneet protestin, vaikka sillä ei olisikaan vaikutusta suomalaisten sijoituksiin. Protestin laatimisessa on ollut mukana hiihdon kansainvälisten sääntöjen ja juridiikan asiantuntijoita. Odotamme asian pikaista käsittelyä ja päätämme sen jälkeen mahdollisista jatkotoimista, Valtasola jatkaa.

FISin protestiaika on 48 tuntia kilpailun päättymisestä. Asia nousi kuitenkin esiin vasta torstaina protestiajan mentyä jo umpeen.

– Sekä Olympiakomitean että Hiihtoliiton toiminnan ytimessä on ajatus siitä, että haluamme kilpailla ja voittaa oikein. Tuemme Hiihtoliiton valitusta, ja toivomme, että myös muut vääryyttä kärsineet maat nostavat asian esiin, Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen sanoo tiedotteessa.