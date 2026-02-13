Emil Liekari latasi tiukkaa tekstiä sprintin voiteluskandaalista.

Tiistaina Milano-Cortinan olympialaisissa hiihdetyn miesten sprintin jälkeen on kuohunut. Norja ja Yhdysvallat olivat saaneet tuoda huoltoalueelle sääntöjenvastaisia välineitä.

Norja oli saanut Kansainväliseltä hiihtoliitolta FIS:ltä luvan voidepatan eli sähkökäytteisen voitelukoneen käyttöön, mutta tietoa ei ollut välitetty muille joukkueille, jolloin Norjalla oli erityisoikeus.

Yhdysvallat puolestaan toi huoltoalueelle kielletyn nestettä sisältäneen pullon. USA myönsi sääntörikkeen ja selitti, että pullossa oli voiteenpoistoainetta, jota olisi kätetty voiteiden putsaamiseen käsistä.

Kyseisessä perinteisen sprintissä 21:nneksi sijoittuneella suomalaishiihtäjä Emil Liekarilla on suora viesti kansainväliselle lajiliitolle ja sen kilpailujohtaja Michael Lamplotille.

– FIS ja Lamplot voisivat katsoa suoraan peiliin. Säännöt kun ovat, niitä noudatetaan. FIS on rankasti mokannut, eikä ole eka kerta. Kyllä se olisi peiliin katsomisen paikka, Liekari lataa.

Suomen Lauri Vuorinen oli sprintissä neljäs, juuri Norjan ja USA:n hiihtäjistä muodostuneen mitalikolmikon Johannes Hösflot Kläbo, Ben Ogden ja Oskar Opstad Vike takana.

– Totta kai harmi Laurille, hänhän oli neljäs. FIS voisi nyt herätä, Liekari sanoi.

"En halua uskoa"

Liekari ei osannut sanoa, miten Norja sai voidepataoikeuden ilman että FIS siitä muille hiiskui.

– Vaikka eilen siitä kuulin, en ole liikaa sille jaksanut ajatusta uhrata. Harmi homma, mutta minulla on sellainen tapa, että jos en itse voi vaikuttaa johonkin asiaan, minun on turha alkaa sitä liikaa vatvomaan ja käyttämään omaa energiaa sen hieromiseen.

– Antaa median, valmentajien ja muiden tehdä sen, ja minä keskityn itse hiihtämiseen. Toivotaan, että näin ei tapahdu enää.

USA:ta Liekari ei lähtenyt tuomitsemaan.

– En tiedä, olenko minä liian sinisilmäinen, mutta en minä halua uskoa, että kukaan tahallaan tulee kusettamaan. En halua ottaa kantaa siihen asiaan.

Mäki: Sääntöjä myös valvottava

Joni Mäkikin hiihti sprintissä, tuloksena 16:s sija. Hän totesi skandaalin olevan valitettava asia.

– Meidänkin lajiin tulee paljon sääntöjä sääntöjen perään. Se edellyttää sitä, että niitä myös jollain tavalla valvotaan, Mäki sanoi.

Voidepadan hän kuittasi tutuksi laitteeksi.

– Sillä saa hyvin tasaisesti pidon suksenpohjaan.

Viekö tämä skandaali uskoa systeemiin ja oikeudenmukaisuuteen?

– Toivottavasti ainakin herättää, että tehdään paremmin asioita.

"Ei hirveästi yllätä"

Perjantain 10 kilometrin vapaan väliaikalähtökisassa Liekari oli 47:s, Mäki hänen perässään 48:s. Arsi Ruuskanen sijoittui parhaana suomalaisena 18:nneksi, ja Niko Anttolan plakkariin kirjattiin sijanumero 25.

Ruuskanen, joka ei Anttolan tavoin pikakisaa sivakoinut, käytti sanaparia "sprintin sähläykset".

– No, sanotaanko näin, että ei hirveästi yllätä, että tuollaista tapahtuu tuolta järjestöltä, Ruuskanen lausui FIS:stä.

Norjan ja USA:n toimia hän ei lähtenyt kommentoimaan.

– Mutta kyllä minä sanon, että jos FIS tekee tuollaisia mokia, että sääntöjä ei pystytä valvomaan / niitä ei noudata, heittäisin sinne päin ihmetystä, mikä tämä homma on.