Olympialaisten sprinttikilpailun sääntösotku oli seuraus Kansainvälisen lajiliiton laiminlyönnistä. Suomalaisia sapetti, mutta päävalmentaja vältti tyylikkäästi tulosten jossittelun.

Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen on aina kohdannut järkähtämättömän levollisesti lajin menestyshetket ja mahalaskut. Ainakaan media ei ole päässyt näkemään millään tavalla riehaantunutta päävalmentajaa, mutta Milano-Cortinan kisoissa Pasasen tunteet ovat kuohahtaneet.



Pasanen pyrjähti olympialaisten tiistaisen sprinttikilpailun jälkeen.

Norjan joukkueella oli huoltoalueella ilmeisesti Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n edustajan luvalla mutta vastustajien tietämättä voidepata, ja Yhdysvaltain joukkue oli kiikuttanut alueelle luistonestepullon. Luistoa ei saanut korjata sprinttierien välissä.



– Suututtaa, Pasanen vahvisti perjantaina Teseron hiihtostadionilla.



– Tässä lajissa on paljon sääntöjä, mutta niitä ei pystytä valvomaan kunnolla.



Lauri Vuorinen hiihti kilpailussa norjalaisten ja yhdysvaltalaishiihtäjän perässä neljänneksi. Pasanen ja Vuorinen eivät kuitenkaan ole jossitelleet tulosta, vaikka suomalaisetkin olisivat mielellään korjailleen Vuorisen suksien pitoa erien välissä.



Pasanen puhui säännöistä ja periaatteista.



– Pitää olla reilu peli. Kun on säännöt, täytyy tietää, että niitä valvotaan ja noudatetaan, jotta kaikki ovat samalla viivalla.



Tapaus on käsitelty joukkueen johtajien kokouksessa. Lopputulema on, että FIS:iltä odotetaan jatkossa valppaampaa sääntöjen valvontaa.



Pasasen mukaan Yhdysvaltain valmentajat pahoittelivat erhettään. Hän ei syytellyt myöskään norjalaisia.



– Suuntaan kritiikin FISin ja valvonnan suuntaan, Pasanen sinetöi osaltaan tapauksen.

Liekarilta punnittu tuomio

Suomalaiset hiihtäjät kokivat tapauksen samoin.



– FIS:n (kilpailujohtaja) Michal Lamplot saisi katsoa peiliin. FIS on mokannut tässä rankasti, Emil Liekari tiivisti tuomionsa, eikä syytellyt vastustajia vilpistä.



– En halua uskoa, että kukaan tulee tänne tahallaan kusettamaan muita.



Voidepata on sähkövempain, jolla pitovoiteen saa nopeasti ja tasaisesti suksien pohjaan.