Norja ja useampi muu maa haluaa Johan Eliaschin sivuun kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:in puheenjohtajan paikalta.

Eliasch on toiminut tehtävässään vuodesta 2021 lähtien. Nyt kuitenkin Norja, Yhdysvallat, Sveitsi, Itävalta, Saksa, Espanja ja Kanada haluavat muutosta. Maat ovat tehneet yhteisen tiedotteen asian tiimoilta. Eliasch on ollut kiistanalainen hahmo, joka on muun muassa ajanut Venäjän paluuta kisoihin.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että muutoksia ja suurempaa avoimuutta tarvitaan. Hyvä uutinen on se, että puheenjohtajan virkkaan on ehdolla neljä arvostettua ehdokasta, jotka voivat auttaa ohjaamaan FIS:in kehitystä oikeaan suuntaan, tiedottessa todetaan.

Norja on antanut myös oman lausuntonsa, jossa se ilmaisee huolensa sekä tyytymättömyytensä Eliaschin johtamiseen.

– Katsomme, että nykyisen puheenjohtajan Johan Eliaschin ei pitäisi jatkaa FIS:in johdossa. Syitä tähän ovat muun muassa puutteellinen avoimuus ja sitoutuminen sekä yhteisten varojen käyttö, joka kuluttaa organisaation varantoja ja vahingoittaa hiihtourheilun kansainvälistä mainetta, Norjan lajiliiton pääsihteeri Ola Keul totesi.

Puheenjohtajan tehtävästä järjestetään vaalit tänä vuonna ja Eliasch on yksi viidestä ehdokkaasta. Ehdokkaita voi nimetä vain se liitto, jonka jäsen hän on ja jonka maan passin hänellä on. Koska Ruotsi tai Iso-Britannia eivät nimenneet Eliaschia ehdokkaaksi, hän kääntyi Georgian puoleen, josta hän sai sekä passin että ehdokkuuden.

Eliaschin lisäksi ehdokkaina ovat Tanskan Anna Harboe Falkenberg, Iso-Britannian Victoria Gosling, Liechtensteinin Alexander Ospelt ja Yhdysvaltojen Dexter Paine. Vaalit pidetään FIS:n kongressissa Belgradissa 10.–11. kesäkuuta.