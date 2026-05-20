Urheilu MM-jääkiekko Juhamatti Aaltonen intoutui: Leijonilla varaa rallatella – vierestä jarrut päälle 10:34 Leijonaraati: Leijonat iskussa MM-kisoissa – NHL:stä vielä huippuapuja. Julkaistu 34 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin toppuutteli, kun hänen kollegansa Juhamatti Aaltonen piirsi varsin optimistista kuvaa Leijonien MM-turnauksen jatkosta. Kolme ottelua, kolme voittoa. Leijonien MM-turnaus on edennyt tähän mennessä aikataulussa, ilman suurempia ongelmia. Suomi on kaatanut Saksan, Unkarin ja viimeksi Yhdysvallat 6–2-lukemin maanantaina. – Ylikävely. Suomi oli ihan ylivoimainen, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen linjasi ottelusta Huomenta Suomen Leijonaraadissa tiistaina.

Aaltosenkin mukaan Leijonien turnauksen alku on ollut onnistunut. Usein puhutaan siitä, että MM-menestystä tavoittelevan joukkueen pitäisi kokea alkulohkon aikana ongelmia, jotka karaisevat ennen tärkeimpiä pelejä. Aaltonen ei allekirjoita tätä.

– Tappiota ei ole pakko ottaa tässä. Joukkue voi oppia turnauksen aikana erilaisista tilanteista.

– Asiat ovat tosi hyvin. Ei tehdä ongelmaa, kun ei ole ongelmaa, Aaltonen lisää.

Itsekin maailmanmestaruuden vuonna 2011 voittanut Aaltonen maalaili Leijonille makeaa jatkoa, kun alkulohkossa on vielä jäljellä ennakkoon helpommat pelit Latviaa, Iso-Britanniaa ja Itävaltaa vastaan sekä viimeiseksi iso testi kisaisäntä Sveitsissä.

– Rallatellaan tästä menemään nämä kolme peliä. Tämä on hyvä ohjelma. Sitten tulee (ensi) tiistaina kova peli.

Aaltonen uskoo, että Leijonat lyö myös Sveitsin, voittaa lohkonsa ja saa mahdollisesti rankingykkösen paikan pudotuspeleihin. Näin se väistäisi todennäköisesti Kanadan ja myös Sveitsin kohtaamisen ennen potentiaalista finaalia.

Vallin: "Kyllä siellä pelaamaan joutuu"

Aaltosen vieressä Leijonaraadissa istunut asiantuntijakollega Ari Vallin kuunteli hymyssä suin Aaltosen linjauksia tulevasta.

– En ole niin positiivinen kuin tämä Iin kaveri tässä vieressä. Kyllä siellä pelaamaan joutuu, Vallin totesi asiantuntijakaksikon naureskellessa.

Vallin huomautti, että USA:ta vastaan Suomi sai apuja vastustajan haparoineelta maalivahdilta. Leijonat oli selvästi parempi, mutta kehitettäväänkin jäi.

– Oli siellä hetkiä, kun olisi kiekon kanssa pitänyt olla vähän huolellisempi. Kyllä Suomi väkisin yritti 5–1-tilanteessa ottaa Yhdysvaltoja jotenkin mukaan (peliin) kiekollisen hölmöilyn takia, Vallin sanoi.

Vallinin mukaan isossa kuvassa Leijonien kentän tasapaino ja viisikkopeli ovat hyvällä mallilla. Nämä asiat kasvattavat itseluottamusta kohti huipputärkeää kahdeksatta peliä, ensi viikon torstain MM-puolivälierää.

Torstain Latvia-ottelusta Vallin ei odota Aaltosen tavoin pelkkää rallattelua. Hän muistutti myös vuoden takaisesta vaikeasta Itävalta-pelistä.

– Ei jalkaa pois kaasulta! Vallin päätti.

