Suosituimpana puolueena jatkaa edelleen SDP.
Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan kolmeen vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on viidenneksi suosituin 11,0 prosentilla.
Suosituimpana jatkaa SDP 24,3 prosentilla. Toisena tulee kokoomus 17,3 prosentin kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4 prosenttia vastaajista.
Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti–toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4 000:ta ihmistä.
Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.