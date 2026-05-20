Asiantuntijan mukaan maiden odotetaan julkaisevan yhteisen julistuksen maailmanjärjestyksestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapaavat tänään Pekingissä.

Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa.

Strategisen ennakoinnin ja Aasian asiantuntija Teppo Turkki arvioi Xi Jinpingin ja Putinin tapaamisen kertovan maailmanjärjestyksen muutoksesta.

Turkki kommentoi maiden johtajien tapaamista Huomenta Suomessa keskiviikkoaamuna. Hänen mukaansa maailmassa nähdään parhaillaan suuria muutoksia, joissa Kiinan asema vahvistuu nopeasti.

– Voi jopa sanoa, että tällä hetkellä me todistetaan seuraavan maailmanjärjestyksen isoja askeleita eteenpäin, ja sitä, että Kiina on nyt suurvalta ja Kiinasta on tulossa moderni keskivalta, jonne maailman johtajien pitää juosta tapaamaan Kiinan presidenttiä ja neuvottelemaan tulevaisuudesta, Turkki sanoo.

Turkin mukaan Kiinan nousu ei ole tapahtunut nopeasti, vaan taustalla on vuosikymmenten strateginen työ.

– Kiinahan pelaa tällaista tulevaisuuspeliä, jossa se näkee itsensä 50 vuoden kuluttua keskeisenä maailman mahtivaltiona, erityisesti taloudellisesti, Turkki sanoo.