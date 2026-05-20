Jalkapallon Englannin Valioliigassa Tottenham ei saanut tiistai-iltana kaipaamaansa helpotusta, vaan on yhä vaarassa pudota sarjatasoa alemmas.
Voitto Chelseasta olisi turvannut Tottenhamin jatkon Valioliigassa, mutta Chelsea vei lontoolaisseurojen kohtaamisessa voiton maalein 2–1.
Chelsean maalintekijöinä kunnostautuivat Enzo Fernandez ja Andrey Santos. Tottenhamin kavennuksesta vastasi Richarlison.
Tottenhamin tappio tuo hienoista toivoa heti pudotusrajan alapuolella olevalle West Hamille, joka on Tottenhamia jäljessä kaksi pistettä. Tasapisteissä etu olisi kuitenkin Tottenhamilla, sillä sen maaliero on 12 pykälää parempi kuin West Hamilla.
Päätöskierroksella West Hamin toivo onkin Tottenhamin kotitappiossa Evertonia vastaan, minkä lisäksi sen pitää voittaa kotinurmellaan Leeds.
– Sunnuntai on kuin finaali Tottenhamille, päävalmentaja Roberto de Zerbi totesi Chelsea-tappion jälkeen.
– Nyt pelaamme jostakin suuremmasta kuin mestaruuspokaalista.
Viime keväänä Eurooppa-liigan valloittaneen Tottenhamin edellinen visiitti Englannin toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla oli kaudella 1977–1978. Se kesti vain vuoden. West Ham pelasi viimeksi Champioshipissä kaudella 2011–2012.