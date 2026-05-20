Graafikko ja podcast-juontaja Enni Koistinen paljastaa, että Euroviisujen kulisseissa valmistauduttiin Suomen voittoon.

Graafikko ja podcast-juontaja Enni Koistinen kertoo Tuplakääk-podcastin jaksossa, mitä tapahtui Euroviisu-finaalin kulisseissa. Koistinen on työskennellyt jo pidempään UMK:n ja Euroviisujen sometoimittajana ja toimi nyt Ylen viisutoimittajana Wienissä.

Koistisen mukaan koko Ylen sometiimi tuntui olevan aivan viisujen viime metreille saakka lähes varmoja Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen voitosta.

Heille sanottiin jo etukäteen, että Suomen voitto on mahdollinen, ja että Suomen taustalaulajat tullaan hakemaan etukäteen niin sanotun green roomin viereen, jos näin käy.

Koistinen seurasi viisutapahtumia samassa huoneessa, missä osallistujamaiden kaikki viisudelegaatiot katsoivat tapahtumia näytöiltä.

– Katsomme finaalia, ja tuomariääniä oli annettu. Pisteet ovat tässä vaiheessa ihan hyvät. Sitten tämä tyyppi, jolla on isot luurit ja mikki päässä tulee [sanomaan], että nyt lähdetään, Koistinen kertoo.