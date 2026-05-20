Suomi ei näillä näkymin ole savuton ja nikotiiniton vuonna 2030, toteaa vastuuministeri MTV Uutisille.
Savuton Suomi 2030 -tavoite on jäämässä haaveeksi, etenkin kun nikotiinipussien käyttö on yleistynyt huomattavasti.
– Tupakaton ja nikotiiniton Suomi 2030 näyttää tavoitteena mahdottomalta saavuttaa, mutta paljon työtä tehdään, tupakka-asioista vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo MTV Uutisille.
Vuonna 2016 tupakkalakiin kirjattiin tavoitteeksi tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tavoite toteutuisi, jos vuonna 2030 alle viisi prosenttia aikuisista käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin.
– On tehty monia toimia, mutta maali karkaa, kun tupakkateollisuus tuottaa uusia tuotteita ja ne leviävät nuorisokulttuurissa, Grahn-Laasonen toteaa.
Nuoret käyttävät yhä useammin
Vielä joitakin vuosia sitten vuoden 2030 savuttomuus- ja nikotiinittomuustavoitetta pidettiin realistisena.
Sittemmin erityisesti nikotiinipussit ovat löytäneet tiensä suomalaisten arkeen.
Työikäisistä viisi prosenttia käyttää THL:n mukaan nikotiinipusseja päivittäin. Suunta ei ole ollut laskemaan, vaan kasvamaan päin.
Alle 40-vuotiaista miehistä joka neljäs käyttää vähintään satunnaisesti nikotiinipusseja. Nuorten, erityisesti ammattikoululaisten parissa käyttö on yleistynyt kohisten.
Päivittäin tupakoitsevien määrä on laskenut tasaisesti, mutta heitä on edelleen noin 10 prosenttia väestöstä.