Ministeri: Suomen tupakkatavoite näyttää jäävän haaveeksi – professorilta kova ehdotus 1:59 Ministeri: Suomen tupakka- ja nikotiinitavoite näyttää mahdottomalta saavuttaa. Julkaistu 46 minuuttia sitten Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Suomi ei näillä näkymin ole savuton ja nikotiiniton vuonna 2030, toteaa vastuuministeri MTV Uutisille. Savuton Suomi 2030 -tavoite on jäämässä haaveeksi, etenkin kun nikotiinipussien käyttö on yleistynyt huomattavasti. – Tupakaton ja nikotiiniton Suomi 2030 näyttää tavoitteena mahdottomalta saavuttaa, mutta paljon työtä tehdään, tupakka-asioista vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo MTV Uutisille. Vuonna 2016 tupakkalakiin kirjattiin tavoitteeksi tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tavoite toteutuisi, jos vuonna 2030 alle viisi prosenttia aikuisista käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin. – On tehty monia toimia, mutta maali karkaa, kun tupakkateollisuus tuottaa uusia tuotteita ja ne leviävät nuorisokulttuurissa, Grahn-Laasonen toteaa. Nuoret käyttävät yhä useammin Vielä joitakin vuosia sitten vuoden 2030 savuttomuus- ja nikotiinittomuustavoitetta pidettiin realistisena. Sittemmin erityisesti nikotiinipussit ovat löytäneet tiensä suomalaisten arkeen. Työikäisistä viisi prosenttia käyttää THL:n mukaan nikotiinipusseja päivittäin. Suunta ei ole ollut laskemaan, vaan kasvamaan päin. Alle 40-vuotiaista miehistä joka neljäs käyttää vähintään satunnaisesti nikotiinipusseja. Nuorten, erityisesti ammattikoululaisten parissa käyttö on yleistynyt kohisten. Päivittäin tupakoitsevien määrä on laskenut tasaisesti, mutta heitä on edelleen noin 10 prosenttia väestöstä.

Professori: Ostokielto on ainoa vaihtoehto

Nykyinen hallitus on tuonut nikotiinipussit yksiselitteisesti tupakkalain ja verotuksen piiriin ja rajannut esimerkiksi sallittuja makuja ja markkinointia.

Helsingin yliopiston professorin, Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtajan Kari Reijulan mielestä poliitikkojen tulisi ryhtyä selvästi järeämpiin toimiin.

Nikotiinipussit pitäisi hänen mielestään kieltää kokonaan.

– Nikotiinipussien täydellinen kieltäminen, osto- ja myyntikielto, on ainoa keino ratkaista tämä tilanne, Reijula toteaa.

Tutkija on erityisen huolissaan lapsista ja nuorista, jotka ovat löytäneet nikotiinipussien ja sähkötupakoiden käyttäjiksi. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista 24 prosenttia ja tytöistä 15 prosenttia käyttää päivittäin nikotiinipusseja.

Nikotiini aiheuttaa vahinkoja

Nuorten nikotiiniriippuvuuden kehittyminen pitäisi estää hinnalla millä hyvänsä.

– Tämä ilmiö on nähty Pohjoismaissa, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Se näyttää nyt tulevan muutaman vuoden perässä myöskin Suomessa, Reijula kertoo.

Nikotiini on myrkky, Reijula painottaa. Vaikka nikotiinipusseista puuttuu tupakan haitallisimpia aineita, nikotiini voi aiheuttaa kovaa riippuvuutta ja merkittäviä terveydellisiä vahinkoja, kuten lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Esimerkiksi Ranska, Belgia ja Liettua ovat asettaneet nikotiinipussit täyskieltoon viime vuosina.

– Lääkärinä näen, että meillä ei ole vaihtoehtoa, Reijula lataa.

Ministerit eri linjoilla

Ministeri Grahn-Laasonen ei lämpene ajatukselle nikotiinipussien täyskiellosta.

– En pidä sitä ihan helppona, enkä ainakaan realistisena tässä hetkessä. Se johtaisi siihen, että tuotteita tulisi laittomasti rajojen yli, Grahn-Laasonen perustelee.

– Katson tässä todella paljon kasvattajien eli perheiden suuntaan ja myös koko meidän yhteiskuntaan. Meidän pitää pystyä suojelemaan lapsia ja nuoria paremmin ja viestimään nikotiinin vaaroista, koska monilla on väärä käsitys siitä, ettei nikotiinituotteilla olisi haittavaikutuksia.

Iso-Britannia päätti huhtikuussa kieltää tupakan ostamisen elinikäisesti vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) esitti Ylen haastattelussa samanlaista ostokieltoa Suomeen. Hän sanoi aikovansa saada asian vireille vielä tämän hallituskauden aikana ja puivansa sitä ensin sosiaali- ja terveysministeriön ministereiden kanssa.

Tupakka-asioista vastaava ministeri ei ole Poutalan linjoilla.

– Seuraan Britannian mallin esimerkkiä, vaikutuksia ja onko malli toteuttamiskelpoinen ylipäätään. Tämän hallituksen suunnitelmiin tämä ei sisälly, Grahn-Laasonen toteaa.

