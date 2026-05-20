Huumekauppa muuttui tapon yritykseksi sen jälkeen, kun ostaja luuli huumekauppiasta vihamiehekseen. Diileri vastasi puukottamalla nuorukaista.

Huumeita myynyt mies tuomittiin vankeuteen hänen puukotettua kimppuunsa hyökännyttä asiakasta.

Puukotus tapahtui Kotkassa viime vuoden tammikuussa.

Toisilleen entuudestaan tuntemattomat nuoret miehet olivat sopineet huumausainekaupat vähäisestä määrästä kannabista ja amfetamiinia pikaviestipalvelu Telegramissa.

"Kaupat hoidetaan yksin"

Kauppapaikkaa oli kerran jo vaihdettu, koska myyjä nimimerkiltään Din€ero ei ollut saapunut kauppapaikalle kolmannen henkilön kanssa, mitä huumeita ostamaan saapunut OGpete ei pitänyt sopivana.

– Emmä oo ottaas koko apinalaumaa kaupoille, ostaja ihmetteli.

– Yleens kaupat hoidetaan yksin, hän valisti.

Toinen kauppapaikka sovittiin paikallisen baarin lähistölle. Tällä kertaa kumpikin tulisi yksin.

Erehdys kärjistyi puukotukseksi

Vaikka uusi kauppapaikka sovittiin viestin perusteella hyvässä hengessä, oli tilanne mahdollisesti vaikuttanut ostajan toimintaan.

Kun myyjä saapui paikalle, oli ostaja sekoittanut tämän toiseen henkilöön, jonka kanssa hänellä oli ollut kinaa, ja käynyt myyjän kimppuun.