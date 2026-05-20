Slovenia on noussut jääkiekon MM-kisojen B-lohkon suuryllättäjäksi. Se pisti tiistai-iltana Slovakian koville ja nappasi tältä pisteen.
Avauskierroksella Tshekin sensaatiomaisesti jatkoajalla voittanut Slovenia ehti hävitä välissä Norjalle 0–4, mutta tiistaina kulki taas. Päätöserässä se väänsi Slovakia-ottelun väkisin jatkoajalle Rok Ticarin tasoitusmaalilla ajassa 59.29.
Lopulta Slovakia oli parempi 5–4-lukemin voittolaukauskisan jälkeen. Slovenia onnistui kuitenkin taas yltämään pisteille ottelussa, jossa sitä ei heiltä odotettu.
Nyt sillä on kasassa kolme pistettä kolmesta ottelusta. Sen alla ovat nollakerholaiset Tanska ja Italia, joista jälkimmäinen on lienee Slovenian päävastustaja kamppailussa välttää putoaminen MM-kisojen kakkostasolle. Slovenia ja Italia kohtaavat toisensa viimeisessä lohko-ottelussaan ensi maanantaina.