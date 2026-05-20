Teemun, 44, nuorekkaan ulkonäön taustalla kaksi tärkeää seikkaa

Teemu Arinasta tuli biohakkeri, kun hän sai vatsahaavan jo 30-vuotiaana.

Julkaistu 18 minuuttia sitten

Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi

Biohakkeri Teemu Arinalle terveyden mittaaminen on arkea. Tietokirjailija ja biohakkeri Teemu Arina kertoo rakentaneensa viime vuosina tekoälyä terveyden ja hyvinvoinnin optimointiin. Hänen mukaansa itsensä mittaaminen on muuttunut pioneeritoiminnasta arkipäiväiseksi, kun testit ja puettavat laitteet ovat yleistyneet ja tulleet tavallisten kuluttajien saataville. – Biohakkerointi on oman terveyden optimointia käyttämällä tiedettä, teknologiaa ja ravitsemusta. Kyse on loppujen lopuksi ulkoisen ja sisäisen maailman rajapinnasta, sillä sieltä löytyy jostain se optimaalinen terveys. Arina julkaisi aiheesta Biohakkerin käsikirjan (Biohacker Center) jo vuonna 2016 yhdessä lääkäri Olli Sovijärven ja ravintoasiantuntija Jaakko Halmetojan kanssa. Biohakkeri suhtautuu kehoonsa kuin monimutkaiseen järjestelmään, jonka syvällisellä ymmärtämisellä ja sen pohjalta tehdyillä omakohtaisilla kokeiluilla voi kehittyä uudelle tasolle. Arinan pitkäikäisyyttä tukevassa Hololife Centeriss Tallinnassa on esillä laaja valikoima biohakkereiden käyttämiä laitteita. Arinan mukaan kotona tehtävät mittaukset ovat muuttuneet helpommin saataviksi ja edullisemmiksi. Tarjolla on esimerkiksi suolistoanalyyseja, ravitsemustilatestejä ja geenitestejä. – Terveydenhuollon puolella ei välttämättä mitata näitä asioita, mitä me tänään täällä mitataan, koska se on kuormittavaa jo valmiiksi kuormittuneelle järjestelmälle, Arina kertoo -dokumentissa.

Arina on rakentanut viimeiset kolme vuotta tekoälyä biohakkerointiin omalla materiaalilla ja tutkimustyöllä.

– Se on tällä hetkellä usein tarkempi asiantuntija ja konsultti terveyden hyvinvoinnin optimointiin kuin minä tai lääkäri Sovijärvi, jonka kanssa olen tätä työtä tehnyt pitkään.

Kaikki alkoi vatsahaavasta

Arinasta tuli biohakkeri, kun hän sai stressiperäisen vatsahaavan, johon hän ei saanut perinteisestä lääketieteestä apua.

– Minun piti käydä ulkomailta hakemassa erilaisia laboratoriomittauksia, koska niitä ei ollut helposti kuluttajien saatavilla reilut kymmenen vuotta sitten.

Teemu Arina käyttää punavaloa solujen energiatuotannon lisäämiseen ja ihon kunnon parantamiseen.

Hän kertoo ajan myötä muuttaneensa suhtautumistaan siihen, mitä kaikkea kannattaa mitata ja optimoida.

– Tässä ei ole ollenkaan kysymys nyt enää sairauden hoitamisesta, terveyden optimoinnista edes tai biohakkeroinnista, vaan tässä on kysymys arkipäiväisestä elämästä, toteaa Arina.

Elämäntapojen optimointi voi Arinan mielestä 10, 20, tai 30 vuoden kuluttua ennaltaehkäistä elintasosairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, tai kehonrappeumasairauksia.

– Ihmisen pitäisi pystyä tunnistamaan, mikä on minun kohdallani se asia, mikä tuottaisi eniten tulosta terveyden ja hyvinvoinnin suorituskyvyn näkökulmasta.

Arinan mukaan tärkein asia on päivittäiset elintavat.

– Mikä on se arkinen algoritmi, jonka avulla toimit joka päivä? Se on loppujen lopuksi niissä päivittäisissä rutiineissa ja niiden uudelleen ohjelmoinnissa, mikä voi pidentää terveitä elinvuosia, uskoo Arina.

Nuorekas ulkonäkö johtuu "puhtaasti" näistä seikoista

Kaikkein kokeellisimpiin menetelmiin Arina ottaa etäisyyttä ja sanoo olevansa realisti.

– En ole valmis kokeilemaan kaikkia uusimpia, kokeellisimpia juttuja, joista on vähän näyttöä. Olen siinä mielessä realisti näissä jutuissa.

Arina ei ole tehnyt kantosoluterapioita eikä ole injektoinut mitään epämääräisiä kemikaaleja itseensä.

– Monista asioista on julkaistu vain muutama tutkimuspaperi. Pyrin katsomaan laajasti, mikä on oikeasti järkevää ja oleellista.

Teemu Arina ja Chrisfoffer Forsman käyvät ylipainehappihoidossa, joka auttaa myös palautumiseen.

Äärimmilleen viety biohakkerointi liittyy Arinan mielestä usein kuolemanpelkoon ja taustalla oleviin kokemuksiin. Hän mainitsee Carl Jungin kuvaaman "Wounded Healer" -arkkityypin.

– Usein se henkilö, joka päätyy vähän ekstriimiksi näissä jutuissa, niin hänellä on joku läheltä piti -tilanne myös siellä taustalla.

Arina selittää, että monella hyvinvointialan mielipidevaikuttajista on jonkinlainen trauma taustalla, kuten sairaus, josta he ovat palautuneet.

– He ovat voineet parantua ruokavaliolla tai elintapamuutoksilla.

Ruokavaliosta ja elintavoista Arina kiittelee myös omaa nuorekasta ulkonäköään.

– En ole käynyt plastiikkakirurgin veitsen alla, että näyttäisin 43‑vuotiaana, miltä nyt näytän. Se on ihan puhtaasti ravitsemuksesta ja elintavoista ollut kiinni, vaikka en ole täydellisesti elänyt, haastattelun jälkeen 44 vuotta täyttänyt Arina sanoo.

"Olen hyväksynyt kuoleman"

Arina näkee optimoinnissa ja mittaamisessa ongelmana sen, että siitä ei koskaan tule täydellistä tai valmista.

– Jokainen vuosikymmen elämäsi prioriteetit, joita optimoit, vaihtuvat. Joskus sinulla voi olla ihan täydelliset labra-arvot, mutta et välttämättä voi psykologisesti hyvin tai labra-arvot ovat huonot, mutta olet siitä huolimatta onnellinen.

On hyvä muistaa, että mittaamisella voi olla myös psykologisista vaikutuksia. Kaikki eivät halua tietää perinnöllisiä riskejä tai diagnooseja.

Arina tekee Christoffer Forsmanille NAD-testin. NAD-tasojen mittaaminen antaa tietoa solujen energiantuotannosta, aineenvaihdunnasta ja ikääntymisen nopeudesta.

Kuolemaa Arina ei pelkää, eikä hän halua elää ikuisesti.

– Se on ehkä yksi asia, jonka olen oppinut tässä. Mitä enemmän olen perehtynyt siihen, miten ihminen kuolee hitaasti, niin sitä enemmän olen hyväksynyt sen, että se on vääjäämätöntä meille kaikille.

