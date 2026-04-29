Petter Northugilla kiehahti – hurjia väitteitä Norjan hiihtoliiton toiminnasta: "Olisi potkittu pois"

Petter Northug latasi kovaa kritiikkiä Norjan hiihtoliitolle.

Julkaistu 49 minuuttia sitten

Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen

Norjan maastohiihdossa kuohuu. Lajilegenda Petter Northug latasi kovaa kritiikkiä maan hiihtoliiton suuntaan sen toiminnasta. Norjan hiihtoliitto uhkaa urheilijoita maailmancupin kilpailukiellolla, mikäli he kieltäytyvät maajoukkueesta. Aiheesta uutisoi VG. Norjan hiihtoliiton säännön mukaan urheilijat, joille tarjotaan paikkaa maajoukkueessa, eivät käytännössä voi kieltäytyä siitä. Jos he tekevät niin, liitto voi kieltää heiltä osallistuminen maailmancup-kilpailuihin. Kolmelle naishiihtäjälle on tarjottu tänä keväänä paikkaa maajoukkueessa. He ovat hakeneet vapautusta voidakseen jatkaa kehitystään tiiviin seurannan ja haluamansa ohjelman puitteissa, mutta heidän hakemuksensa on hylätty. Vapautusta hakivat Karoline Grötting, Karoline Simpson-Larsen ja Astrid Öyre Slind, joka kertoi tapaamisista hiihtojohdon kanssa. Niissä häntä uhkailtiin kilpailukiellolla. Samassa säännössä todetaan, että liitto voi myöntää urheilijoille vapautuksen erityisissä olosuhteissa. Johannes Kläbon ei esimeriksi tarvinnut kuulua maajoukkueeseen vuonna 2023. Sama oli Slindin kohdalla vuosina 2024 ja 2025. Ensimmäinen urheilija, joka kieltäytyi maajoukkueesta oli Northug, joka ei ollut mukana jo vuonna 2013. Tämä johti erityisten olosuhteiden mainintaan, jota kutsutaan Northug-säännöksi. Northug onkin hiiltynyt maansa hiihtoliiton toiminnasta. – Kommunikaatio hallinnon johdon ja poliitikkojen välillä on erittäin, erittäin heikkoa. He vain istuvat ja syyttelevät toisiaan. Nämä johtajat olisi potkittu ulos johtavassa yrityksessä. Tämä ei toimi. Meidän on oltava näin raa'asti rehellisiä, Northug sanoi VG:lle. Northugin mielestä tilanne on pahentunut omista hiihtovuosistaan. Hän uskoo, että liitto ei ole tehnyt mitään muutoksia maajoukkueen urheilijoiden ja heidän tarpeidensa huomioon ottamiseksi. – Hallitus on sama joka vuosi. Vaikuttaa siltä, että tämä tulee heille yllätyksenä. Se ei enää toimi. Se on amatöörimäistä, ja on syytä kysyä, että onko vaihtaa osa ihmisistä täällä, Northug totesi.

– Ovatko ihmiset istuneet liian kauan paikoillaan? Eivätkö he ole motivoituneita tekemään työtään? Maailma, jossa elämme, niin kaupallisesti kuin urheilullisestikin, muuttuu niin nopeasti. Liitossa ei tilanne ole kuitenkaan sama. Olen sanonut tämän ennenkin ja sanon sen uudelleen. Tilanne näyttää heikommalta kuin koskaan, Northug latasi.

"Väärin painostaa urheilijoita"

Maastohiihdon johtaja Cathrine Instebö ja maajoukkueen päävalmentaja Per Elias Kalfoss ovat osallistuneet kokouksiin maajoukkueen ulkopuolisten urheilijoiden kanssa ja kertoneet, että maailmancupin kilpailukiellosta voi tulla totta, jos urheilija kieltäytyy.

Kaksi asiaa on erityisesti Northugin mielessä. Urheilijoita pyydetään osallistumaan johonkin, jonka oletetaan olevan urheilullisesti huonompi vaihtoehto. Naisten maajoukkueen urheilijat ovat kamppailleet koko vuoden. Yli puolet olympialaisiin matkustaneesta naisten joukkueesta koostui itsenäisesti harjoittelevista urheilijoista.

– On väärin painostaa urheilijoita, kun heillä ei ole parhaita urheilullisia olosuhteita. Nyt he yrittävät pakottaa heidät mukaan ja uhkailevat, jos he eivät suostu. Urheilijat haluavat nimittäin turvallisuutta valmentajansa kanssa. Heillä on ollut toimiva tiimi ja ohjelma, joka vastaa omaani, jossa oli paljon korkeusharjoittelua. Ymmärrän, että he haluavat säilyttää sen, Northug kertoi.

Northug reagoi myös voimakkaasti keskustelujen ajoitukseen, sillä ne käydään juuri ennen uuden kauden alkua. Maastohiihtomaailmassa eräänlainen "virallinen" alkamispäivä on 1. toukokuuta.

– Siellä vallitsee paniikki ja pelko, ja lopulta he jäävät valmistautumattomiksi. He istuvat ja pyörittelevät peukaloitaa toivoen, että asiat järjestyvät.

Hiihtolegenda muistuttaa, että hiihtoliitto ei ole tehnyt vielä maajoukkuesopimusta Kläbon kanssa.

– Kun neuvottelut suurimman tähden kanssa ovat käynnissä, pallo pyörii eteenpäin ja he ajattelevat, että hitto, meidän on saatava nämä naiset joukkueeseen. Sitten he istuvat siellä eivätkä ole valmistautuneet siihen, mitä heitä nyt odottaa. Uskon, että he ovat pelänneet tämän vaiheen kohtaamista. Heidän olisi pitänyt käydä nämä keskustelut jo kauan sitten, Northug sanoi.

– Heidän olisi pitänyt jo aloittaa talvella. Heidän olisi myös pitänyt olla yhteydessä niihin urheilijoihin, joiden tiedetään olevan epätietoisia, ja silloin prosessi olisi edennyt paljon pidemmälle. Nyt vain vallitsee paniikki. Sen näemme tiedotusvälineissä ja kuulen sen urheilijoilta, Northug totesi.

"Toisinaan oikeassa, toisinaan väärässä"

Norjan maastohiihtokomitean pomo Torbjörn Skogstad on saanut kuulla Northugin kritiikin. Hän kertoo, että maastohiihtokomitean tehtävänä on hallinnoida ja rahoittaa maajoukkueiden toimintaa. Skogstad toteaa, että maajoukkueet rahoitetaan yksinomaan kaupallisilla varoilla ja siinä tilanteessa on itsestään selvää, ettei maajoukkueeseen liittymisestä voi olla kyse valinnasta.

– Jos haluamme pystyä rahoittamaan nykyistä mallia, olemme riippuvaisia siitä, että parhaat urheilijat, eli maajoukkueeseen valitut, suostuvat mukaan, muuten nykyistä rahoitusmallia ei voida ylläpitää tulevaisuudessa, Skogstad totesi.

– Maastohiihtokomitealla on vastuu huolehtia kaikista joukkueidemme urheilijoista. Jos jotkut urheilijat eivät halua osallistua rahoittamiseen, tämä aiheuttaa väistämättä muille huomattavasti suuremman työmäärän erityisesti suhteessa sponsoreihimme.

Skogstad vastasi myös Northugin kritiikkiin, jossa hän kysyy, että pitäisikö johtoa vaihtaa.

– Petter kritisoi usein johtoa, kun hän on eri mieltä jostakin asiasta. Hän on toisinaan oikeassa ja toisinaan väärässä. Meille on tärkeää löytää hyviä ratkaisuja, jotka luovat parhaat mahdolliset toimintaedellytykset norjalaiselle maastohiihdolle, Skogstad sanoi.

– Petter on oikeassa siinä, että lyhyessä ajassa tapahtuu paljon ja että on tärkeää pysyä kehityksen mukana. Keskitymme tähän jatkuvasti ja olemme tarkkoina siitä, mikä toimii ja mitä on kehitettävä ja parannettava. Kuten monille muillekin norjalaisessa urheilussa, tämä ei ole helppo tehtävä. Otamme sen kuitenkin erittäin vakavasti. Voin myös vakuuttaa, että maastohiihtokomitea on erittäin motivoitunut hoitamaan tehtävänsä, Skogstad vastasi.

Skogstad päätti toteamalla, että maajoukkueen tarjoama kokonaisuus on erittäin hyvä, mutta he ymmärtävät, että jotkut urheilijat ja kehittyvät hyvin harjoitellessaan omillaan.

– Siksi olemme valmiita järjestämään asioita niin, että urheilijat voivat esimerkiksi räätälöidä urheiluohjelmansa ja jatkaa yhteistyötä maajoukkueen ulkopuolisen valmentajan kanssa. Kaupalliselta kannalta on kuitenkin ehdottomasti välttämätöntä, että puitteet ovat konkreettiset ja selkeät.

– Keskustelemme ja käymme näitä kysymyksiä perusteellisesti läpi jatkuvasti, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Suuri enemmistö haluaa olla maajoukkueessa, ja haluamme järjestää asiat kaikille sopiviksi. Kyse on siitä, että löydetään hyviä urheilullisia ratkaisuja yksilöllisten tarpeiden ja joukkueen tarpeiden risteyskohdasta, Skogstad totesi.

Norjan maastohiihdon maajoukkueet esitellään tavanomaisesti huhtikuun viimeisellä viikolla tai kuunvaiheessa, mutta ainakaan toistaiseksi se ei ole vielä ilmoittanut päivämäärää, jolloin joukkueet esitellään.

