Suomen Jääkiekkoliiton kunniapuheenjohtaja Kalervo Kummola ei näe Venäjälle mahdollisuutta palata MM-kisoihin ennen Ukrainan sodan loppua.

Venäjä on ollut suljettuna ulos useimpien urheilulajien kansainvälisestä huipputoiminnasta aloitettuaan sotatoimet Ukrainaa vastaan talvella 2022.

Nyt pakotelinjassa on alkanut näkyä selvää rakoilua. Kansainvälisen olympiakomitean annettua toukokuun alussa suosituksensa venäläisten ja valkovenäläisten hyväksymisestä takaisin urheilun huipputapahtumiin esimerkiksi painin ja voimistelun kansainväliset lajiliitot ovat jo tehneet päätöksen ottaa maiden urheilijat jälleen.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF linjasi viimeksi kuluvan vuoden tammikuussa, ettei se hyväksy Venäjää tai Valko-Venäjää MM-kisoihin tai muuhun kansainväliseen kiekkotoimintaan myöskään kaudella 2026–27.

IIHF:n pitkäaikainen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola ei näe, että linja olisi muuttumassa.

– Kyllähän siellä hallituksen tasolla, jossa meillä nykyään on Heikki Hietanen minun jälkeeni, varmasti jokaisessa kokouksessa vähän sivutaan tätä aihetta, Kummola kertoi maanantaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

– Ei siinä kyllä varmaan mitään mahdollisuuksia ole ennen kuin sota loppuu, hän lisää.

Kummola myöntää, että Venäjän myötä kansainvälisestä huippukiekosta puuttuu näkyvä palanen.

– Toivotaan, että sota loppuu pian ja Venäjäkin tulisi mukaan jälleen näihin kuvioihin, Kummola sanoo.

– Venäjä on kovana kiekkomaana aina tuonut oman värinsä, vaikkei se enää ihan samalla tasolla ole kuin Neuvostoliitto aikoinaan oli.

Jokakeväisille MM-kisoille yhä tarvetta

NHL-pelaajien paluu olympialaisiin ja aikeet huipputason World Cup -turnauksen vakiinnuttamisesta ohjelmaan ovat herättäneet kysymyksiä jokavuotisten MM-kisojen tarpeellisuudesta.