Kuluttajariitalautakunta on tuonut muutoksella Suomen linjaan Ruotsin kanssa, ja autoliikkeet pitävät linjausta epäoikeudenmukaisena. Katso Asian ytimessä -jakso tästä.

Kuluttajariitalautakunnan uuden linjauksen mukaan käytetyissä autossa ilmenneiden virheiden korjaaminen on kokonaan kauppiaan vastuulla.

Aiemmin lautakunta on ratkaisuissaan yleensä suositellut kustannusten jakamista osapuolten kesken.

Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja Katri Kummoinen ja Autoalan Keskusliiton lakiasianjohtaja Timo Niemi arvioivat tuoretta muutosta Asian ytimessä.

Linjaus koskee tapauksia, joissa kuluttajalla on ollut aiheellinen syy olettaa, että autossa ei ilmene vikoja oston jälkeen esimerkiksi myynti-ilmoituksessa olleiden tietojen ja ajokilometrin perusteella.

– Autoliikkeet kokevat sen epäoikeudenmukaiseksi ja jopa kohtuuttomaksi, Niemi sanoo.

Autokauppa-ala pelkää käytettyjen autojen hintojen nousevan ja joidenkin kauppiaiden lopettavin niiden myynnin kokonaan.

Arvo nousee

Autokauppojen argumentti on, että kun esimerkiksi kymmenen vuotta vanhaa autoa korjataan merkittävällä tavalla, sen arvo nousee, jolloin myös kuluttajan pitäisi raottaa kukkaronnyörejään.

Kuluttajariitalautakunnan Kummoinen kertoo, että autot tuodaan nyt samaan linjaan esimerkiksi kodinkoneiden ja vaatteiden kaltaisten tuotteiden kanssa.

– Tässä on se tilanne, että tämä vanha (autokaupan) käytäntö poikkesi muuta tavaran kauppaa koskevasta käytännöstä, Kummoinen sanoo.