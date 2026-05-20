Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n MM-kisojen yhteydessä julkaisema humoristinen Power Ranking -listaus osaa yllättää. Nyt aasinsiltaa on rakennettu Leijonat-hyökkääjä Lenni Hämeenahon seurajoukkueesta.
Hämeenaho oli Leijonien tehomies (2+1) maanantaisessa lohko-ottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Suomi voitti 6–2.
Leijonat onkin nostettu 2. sijalle heti Sveitsin jälkeen IIHF:n tuoreimmassa Power Ranking -listauksessa.
– Hämeenaho inspiroi saatananpalvontaan, IIHF letkautti viitaten hyökkääjän "paholaismaiseen" NHL-seuraan, New Jersey Devilsiin.