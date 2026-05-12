Suomen mäkimaajoukkueen ruorista lähtenyt Igor Medved palasi alkoholikohuun.

Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajana toiminut Igor Medved passitettiin helmikuussa kesken Milano-Cortinan olympialaisten kotiin alkoholinkäytön myötä.

Maaliskuussa Suomen Hiihtoliitto ilmoitti, ettei slovenialainen enää jatka tehtävässään. Hiihtoliitto ei käyttänyt slovenialaisen sopimuksessa ollutta kahden vuoden jatko-optiota.

Medved on kommentoinut tapahtumia sittemmin slovenialaismedia Ekipalle.

– Tein virheen, josta pyydän anteeksi. Se tapahtui työaikani ulkopuolella, enkä vahingoittanut ketään, valmentaja sanoi huhtikuussa julkaistussa haastattelussa.

Medved ei lähtenyt ottamaan kantaa, oliko Hiihtoliiton päätös liian ankara vai ei, vaan totesi, että liitolla ja hänellä on asiaan omat näkemyksensä.

– Olen tietenkin pahoillani, että tähän päädyttiin.

Ei hinnalla millä hyvänsä

Vuodesta 2024 Suomea luotsannut Medved kertoi, ettei olisi jatkanut hinnalla millä hyvänsä, koska vaarana olisi ollut loppuunpalaminen. Slovenialaisella oli ehtoja sille, miten toimintaa olisi voitu yhä kehittää. Hänen mukaansa pientä valmennustiimiä tulisi esimerkiksi vahvistaa, jos tähdättäisiin aivan huipulle.

– Ymmärsin myös heidän tilanteensa, joka ei ollut taloudellisesti helppo.

Lauri Hakolan paluusta Suomen mäkimaajoukkueen päävalmentajaksi Medved sanoi, että aika näyttää, onko päätös oikea vai ei. Hän lisäsi, että hänellä oli varmasti erilaisia suunnitelmia ja toiveita.