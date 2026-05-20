MTV Urheilun MM-lähetyksessä päästiin maanantaina kurkkaamaan Leijonien pukukoppiin kisahallin uumenissa.
Esittelykierroksen järjesti Leijonien huoltaja Riku Koivunen. Hän oli muun muassa jo asetellut NHL:stä pian saapuvan Mikael Granlundin varusteita esillä.
Varusteista puhuttaessa Koivunen paljasti myös nykyisen Leijonat-joukkueen vaativimman pelaajan.
– Terien suhteen "Pulju" on todella tarkka, Koivunen totesi tarkoittaen Sveitsin liigassa tällä kaudella pelannutta Jesse Puljujärveä.
Koivunen kertoo auttaneensa Puljujärveä muutenkin terien muotoilun ja teroituksen suhteen viime vuosina.