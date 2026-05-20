Putin tapaa Kiinan johtajan vain noin viikko sen jälkeen, kun Trump oli vierailulla Pekingissä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa.
Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla.
Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista.