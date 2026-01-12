– Ei kuljetuksia. Ei lastin siirtoja alusten välillä. Ei vakuutuksia tai korjauksia, Stenergard luetteli.

Kolmantena toimena Ruotsi ja Suomi haluavat kieltää kaikkia eurooppalaisia yrityksiä tarjoamasta mitään palveluja laivoille, jotka kuljettavat venäläistä öljyä, kaasua tai hiiltä.

Hän myönsi, ettei lukustuotteiden vientikiellolla ole ratkaisevaa merkitystä sodan kannalta. Ministerin mukaan toimi olisi kuitenkin moraalisesti oikea.

"Venäjään ei voi luottaa"

Sekä hän että Stenergard korostivat, että keskustelun Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi on jatkuttava, vaikka EU:ssa ei saatu viime vuoden lopulla asiasta päätöstä aikaiseksi.

– Mutta ehkä meillä kaikilla poliitikoilla on nyt haasteena puhua hieman enemmän amerikkalaisten kollegoidemme kanssa ja vakuuttaa heidät siitä, että YK:n peruskirja ja kansainvälinen oikeus ovat myös Yhdysvaltain edun mukaisia, Valtonen sanoi vastuksena tilaisuuden juontajan kysymykseen.