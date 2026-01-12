Suomi ja Ruotsi haluavat lopun venäläisten lannoitteiden tuonnille EU:hun sekä eurooppalaisten luksustuotteiden viennille Venäjälle.
Naapurimaiden yhteisestä Venäjän pakotteita koskevasta aloitteesta kertoi Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard Sälenin turvallisuuskonferenssissa tänään maanantaina.
Hän myönsi, ettei lukustuotteiden vientikiellolla ole ratkaisevaa merkitystä sodan kannalta. Ministerin mukaan toimi olisi kuitenkin moraalisesti oikea.
– Minua provosoi se, että rikkaat venäläiset kuluttajat voivat pukeutua kalliisiin italialaisiin merkkivaatteisiin ja juoda hienoja ranskalaisia viinejä, Stenergard perusteli.
Lannoitteiden ostamisen lopettamisella sen sijaan olisi merkitystä, sillä kyseessä on Venäjän kolmanneksi suurin vientiartikkeli EU:n alueelle.
Kolmantena toimena Ruotsi ja Suomi haluavat kieltää kaikkia eurooppalaisia yrityksiä tarjoamasta mitään palveluja laivoille, jotka kuljettavat venäläistä öljyä, kaasua tai hiiltä.
– Ei kuljetuksia. Ei lastin siirtoja alusten välillä. Ei vakuutuksia tai korjauksia, Stenergard luetteli.
Hänen mukaansa tehtävää riittää vielä, vaikka EU on hyväksynyt jo 19 pakotepakettia Venäjää vastaan.