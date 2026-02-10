Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard vierailee tänään Suomessa.

Malmer Stenergard osallistuu ulko- ja turvallisuuspoliittiseen seminaariin Hanasaaressa Espoossa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kutsusta.



Ulkoministerit pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Hanasaaressa.

Venäjän hyökkäyssodan jälkeen Suomen ja Ruotsin yhteistyö on tiivistynyt. Maiden yhteinen tavoite on tukea Ukrainaa ja lisätä painetta Venäjää kohtaan, ulkoministerit kertoivat tiedotustilaisuudessa.

Ministerit pitivät tärkeänä muun muassa meripalvelukieltoa, sekä venäläisten lannotteiden tuonnin pysäyttämistä jollain aikavälillä.