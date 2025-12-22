Työministeri Matias Marttisen (kok.) mukaan tarkoitus on varmistaa, että irtisanottujen osaaminen saadaan nopeasti Suomen työmarkkinoiden käyttöön.

Suomi hakee EU:n globalisaatiorahastosta (EGR) tukea paperiteollisuuden irtisanotuille. Hakemus jätetään ensi vuoden puolella, kun kokonaiskuva irtisanottavien määrästä tarkentuu, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessaan.



Paperiteollisuudessa menetetään työpaikkoja, kun UPM sulkee Kaukaan paperitehtaan Lappeenrannassa. Yhtiö kertoi lokakuun alussa vähentävänsä yhteensä 220 henkilöä. Osa heistä siirtyy muihin tehtäviin tai eläkkeelle.



Tukirahoja on määrä käyttää uudelleentyöllistymistä edistäviin hankkeisiin. Tukirahoista 60 prosenttia tulee EU:n rahastosta, loput rahoitetaan kansallisesti.



