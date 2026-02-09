Suomessa neuvottelujen piirissä on yli 800 työntekijää.
Hissiyhtiö Kone aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat Hyvinkään tehdastoimintoja sekä tutkimus- ja tuotekehitysyksikköä. Vähennystarve on enintään 70 tehtävää Suomessa.
Neuvottelujen piirissä on Suomessa noin 840 työntekijää. Henkilöstövähennysten tarkoituksena on Koneen mukaan varmistaa, että yhtiön toiminnot vastaavat nykyistä liiketoimintaympäristöä ja markkinaolosuhteita.
Lopullinen henkilöstövähennysten määrä tarkentuu maanantaina aloitettavien neuvottelujen edetessä