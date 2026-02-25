Verkkoyhtiö Nokia on ilmoittanut työntekijöilleen, että yhtiö aloittaa muutosneuvottelut, kertoo Helsingin Sanomat.
Lehti on nähnyt työntekijöille lähetetyn viestin, jossa asiasta kerrotaan. Sisäisessä viestissä sanotaan, että Suomessa vähennetään enintään 156 työpaikkaa.
Viestissä Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoo HS:n mukaan, että työpaikkoja saatetaan vähentää Suomessa erityisesti matkapuhelinverkkoliiketoiminnasta.
Nokia on aiemmin kertonut leikkaavansa konsernin toimintakuluja kovalla kädellä vuoteen 2028 mennessä.