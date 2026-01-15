Suomen yllä olevat sadealueet tuovat nyt kuivaa ja pölisevää pakkaslunta, ja viikonloppuna sateet painottuvat pohjoiseen.

Seuraavat sadealueet menevät loppuviikon ja viikonlopun aikana ennen kaikkea Pohjois-Suomen yli, kertoo meteorologi Pekka Pouta.

Perjantaina sataa Lapista Länsi-Suomeen ulottuvalla alueella.

– Pikkupakkasta ja poutaa on isossa osassa Etelä- ja Itä-Suomea, Pouta jatkaa.

Länsi-Suomen alueella saattaa sataa loppuviikosta jäätävää tihkua.

Lauantaina sateet painottuvat niin ikään pohjoiseen, ja kylmin sää on Itä-Suomessa, Pouta avaa.

– Sunnuntai on lähipäivistä poutaisin.

Ensi viikolla Pouta uskoo kunnon pakkasten tekevän paluun.

