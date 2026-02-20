Lumet sulavat pois pikakelauksena osassa maata ensi viikolla.
Meteorologi Pekka Pouta ennusti aiemmin tällä viikolla, että maan etelä- ja lounaisosat saavat nyt aimoannoksen lämpöä.
Viime aikoina ympäri Suomea on hytisty kovissa pakkaslukemissa. Ensi viikolla tämä loppuu ja muutos tapahtuu Poudan mukaan varsin nopeasti.
– Voi tarkoittaa ensin vesikelejä ja sitten vähän kevättalvisen oloista auringon paistetta, Pouta toteaa.
Syynä tähän on se, että ensi viikon torstain jälkeen alkaa iso lounaispuhallus, jonka mukana Lounais-Suomeen ja etelärannikolle saapuvat vesisateet.
– Sellainen alle 10 senttiä hötölunta, se lähtee ihan päivissä, phiuh! Pouta kertoo.
Hiihtokelejä on Poudan mukaan tarjolla näillä seuduilla mahdollisesti noin viikko. Sen jälkeen maa on mustana.
