Suunta taloudessa on positiivinen, mutta kasvu näyttäisi käynnistyneen epätasaisesti, tuumaavat asiantuntijat Huomenta Suomessa.

Suomi vaikuttaa virkoavan pitkästä kohmeesta talousrintamalla, mutta epävarmuutta tuovat tilanne Iranissa ja Trumpin uudet tullit useille kymmenille maille.

OP:n päästrategi Lippo Suomisen mukaan kuluvien viikkojen osavuosikatsauksia tarkastellessa näyttäytyy suomalaisten pörssiyritysten näkökulmasta hyvänä asiana se, että suomalaisten pörssiyritysten tulokset ovat pääsääntöisesti hyviä. Parempaan suuntaan on menty.

– Suunta on oikea, Lippo sanoo.

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Vienti vetää

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Päivi Puonnin mukaan tulokset viittaavat siihen, että talous olisi jatkanut kasvuaan toisella neljänneksellä ja nimenomaan viennin vetämänä.

– Vaikuttaa siltä, että maailmalla investoidaan kovasti monestakin syystä: on tekoälyä, datakeskuksia, energiamurrosta, puolustusta ja suomalaisyritykset näyttävät hyötyvän tästä ja se on koko taloudelle hyvä asia, hän sanoo.

Epätasaisuutta aloilla