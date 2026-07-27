Suunta taloudessa on positiivinen, mutta kasvu näyttäisi käynnistyneen epätasaisesti, tuumaavat asiantuntijat Huomenta Suomessa.
Suomi vaikuttaa virkoavan pitkästä kohmeesta talousrintamalla, mutta epävarmuutta tuovat tilanne Iranissa ja Trumpin uudet tullit useille kymmenille maille.
OP:n päästrategi Lippo Suomisen mukaan kuluvien viikkojen osavuosikatsauksia tarkastellessa näyttäytyy suomalaisten pörssiyritysten näkökulmasta hyvänä asiana se, että suomalaisten pörssiyritysten tulokset ovat pääsääntöisesti hyviä. Parempaan suuntaan on menty.
Suomen Yrittäjien pääekonomisti Päivi Puonnin mukaan tulokset viittaavat siihen, että talous olisi jatkanut kasvuaan toisella neljänneksellä ja nimenomaan viennin vetämänä.
– Vaikuttaa siltä, että maailmalla investoidaan kovasti monestakin syystä: on tekoälyä, datakeskuksia, energiamurrosta, puolustusta ja suomalaisyritykset näyttävät hyötyvän tästä ja se on koko taloudelle hyvä asia, hän sanoo.
Toisaalta on hänen mukaansa nähty, että aiemmista tulleista ei ole ollut laajoja talousvaikutuksia. Vienti Yhdysvaltoihin vetää hänen mukaansa tällä hetkellä oikein hyvin.
— Siinä mielessä onni onnettomuudessa, vaikka toki harmillista ja epävarmuutta sinänsä lisäävää, Puonti sanoo
Suomisen mukaan epävarmuuteen ollaan tavallaan jo totuttu eli se ei ole enää uusi negatiivinen tekijä.
EK: Suhdannenousu vahvistui, mutta tilanne silti heikko
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo, että suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, mutta tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi.
Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
Kuluttajien luottamus pysyi kesäkuun tasolla
Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9.
Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle.
Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä.