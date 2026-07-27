On ihan turha kopautella munaa pannun reunaa tai pöydän kulmaa vasten, kun voit tehdä toisellakin tapaa.
On olemassa monia tapoja rikkoa kananmuna. Tämä kikka on niistä ehkä yksinkertaisin!
On ihan turha kopautella munaa pannun reunaa tai pöydän kulmaa vasten, kun voit tehdä toisellakin tapaa.
On olemassa monia tapoja rikkoa kananmuna. Tämä kikka on niistä ehkä yksinkertaisin!
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
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