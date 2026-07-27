Lähes kolme neljästä MTV Uutisten kyselyyn vastanneesta haluaa rajoittaa sosiaalisen median käyttöä alle 16-vuotiailta lailla. Tutkija asettaisi ikärajan tiettyihin sovelluksiin.
MTV Uutisten kyselyyn vastanneista täysi-ikäisistä yhteensä 74 prosenttia haluaa rajoittaa sosiaalisen median käyttöä lailla. Naiset ovat hieman voimakkaammin rajoitusten kannalla kuin miehet.
Vastaajista 29 prosenttia kieltäisi sosiaalisen median kokonaan alle 16-vuotiailta ja 43 prosenttia on sitä mieltä, että käyttöä pitäisi rajoittaa.
Nuorisolääkäri ja dosentti Silja Kosola on ikärajojen kannalla.
– Jo nyt alustoilla on 13 vuoden ikäraja. Siitä olisi hyvä aloittaa, että noudatetaan niitä.
Kosola säätäisi 16 vuoden kovan ikärajan valikoiduille alustoille.
– Alustoille, jotka hyödyntävät erityisen koukuttavia mekanismeja toiminnassaan, esimerkiksi päättymätöntä sisältövirtaa, streakeja ja personoituja algoritmeja, joihin ei itse pysty vaikuttamaan.
Streakeiksi kutsutaan muun muassa eri sosiaalisen median alustoilla julkaistavia viesti- tai kuvaputkia.
Yhteensä 72 prosenttia vastaajista oli lakiin kirjatun rajoituksen kannalla.MTV
Kyselyyn vastanneista 19 prosenttia ei näe kiellolle tarvetta, sillä vastuun pitäisi olla heidän mielestään vanhemmilla.
Kosolan mukaan vanhempien sitoutuminen tähän vaihtelee paljon. Joissain kouluissa vanhemmat ovat saaneet sovittua esimerkiksi siitä, ettei ensiluokkalaisille hankita älypuhelimia.