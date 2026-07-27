– Alustoille, jotka hyödyntävät erityisen koukuttavia mekanismeja toiminnassaan, esimerkiksi päättymätöntä sisältövirtaa, streakeja ja personoituja algoritmeja, joihin ei itse pysty vaikuttamaan.

Venäjä iskee nyt satamiin ja aluksiin – rahtilaivat välttelevät Ukrainaa Mustallamerellä

Pelastusylitarkastaja näkee Euroopan tilanteen poikkeuksellisena: "Ei todellakaan ole vielä ohi"

– Koska nämä algoritmit ja toimintamekanismit perustuvat psykologiseen tietoon siitä, miten ihmiset saadaan koukuttumaan, on vähän epäreilu asetelma, jos vanhemmat joutuisivat kantamaan kaiken vastuun.