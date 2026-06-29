Ukrainassa on suomalaisyrityksille käyttämätöntä vientipotentiaalia.
Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuus kasvattaa vientiään osallistumalla Ukrainan jälleenrakentamiseen, viestittivät Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Petri Vuorio sekä teknologiayritys Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo Huomenta Suomessa.
– Kaiken kaikkiaan [Ukrainan] jälleenrakennusurakan arvioidaan Maailmanpankin mukaan olevan 500 miljardin euron mittaluokkaa kymmenen vuoden aikana. Olemme arvioineet EK:ssa, että se olisi yhden-kahden miljardin lisävientipotentiaali vuositasolla suomalaisyrityksille, Vuorio kertoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.
Potentiaaliin on vielä matkaa. Viime vuonna vienti Suomesta Ukrainaan oli 200–300 miljoonan euron luokkaa.
– Meillä on paljon potentiaalia esimerkiksi energiaan, puolustukseen, väestönsuojiin, digitalisaatioon, verkkoon ja kyberturvaan, Vuorio sanoo.
Vuorio huomauttaa, että Ukrainan jälleenrakentaminen on käynnissä jo nyt. Lähes 80 prosenttia Ukrainan voimalaitoksista on Vuorion mukaan vahingoittunut ja 14 prosenttia asuntokannasta tuhottu.
Tällä hetkellä rakennetaan energiainfrastruktuurin ja asuntojen lisäksi muun muassa kouluja, päiväkoteja ja väestönsuojia.
– Näihin kaikkiin suomalaisyrityksillä on myös annettavaa, Vuorio sanoo.