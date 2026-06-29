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Tällaista osaamista Suomi voisi viedä Ukrainaan | MTV Uutiset



Tällaista osaamista Suomi voisi viedä Ukrainaan: Miljardipotentiaalista hyödynnetty vain murto-osa 11:14 Ukrainassa miljardipotentiaali Suomen viennille – "Ei helppo toimintaympäristö" Julkaistu 29.06.2026 14:36 Piia Turunen Ukrainassa on suomalaisyrityksille käyttämätöntä vientipotentiaalia. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuus kasvattaa vientiään osallistumalla Ukrainan jälleenrakentamiseen, viestittivät Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Petri Vuorio sekä teknologiayritys Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo Huomenta Suomessa. – Kaiken kaikkiaan [Ukrainan] jälleenrakennusurakan arvioidaan Maailmanpankin mukaan olevan 500 miljardin euron mittaluokkaa kymmenen vuoden aikana. Olemme arvioineet EK:ssa, että se olisi yhden-kahden miljardin lisävientipotentiaali vuositasolla suomalaisyrityksille, Vuorio kertoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna. Potentiaaliin on vielä matkaa. Viime vuonna vienti Suomesta Ukrainaan oli 200–300 miljoonan euron luokkaa. – Meillä on paljon potentiaalia esimerkiksi energiaan, puolustukseen, väestönsuojiin, digitalisaatioon, verkkoon ja kyberturvaan, Vuorio sanoo. Vuorio huomauttaa, että Ukrainan jälleenrakentaminen on käynnissä jo nyt. Lähes 80 prosenttia Ukrainan voimalaitoksista on Vuorion mukaan vahingoittunut ja 14 prosenttia asuntokannasta tuhottu. Tällä hetkellä rakennetaan energiainfrastruktuurin ja asuntojen lisäksi muun muassa kouluja, päiväkoteja ja väestönsuojia. – Näihin kaikkiin suomalaisyrityksillä on myös annettavaa, Vuorio sanoo. Lue myös:

Viimeisimmät sodan opit kylkiäisiksi

Toistaiseksi 86 suomalaisyritystä on lähtenyt mukaan EK:n käynnistämään Pro Ukraina -hankkeeseen. Neljännes yrityksistä on jo aktiivisia Ukrainassa.

Tavoitteena on saada mukaan 200 yritystä.

Suomalainen teknologiayritys Bittium allekirjoitti viime viikolla aiesopimuksen ukrainalaisyhtiön kanssa viennin edistämiseksi Ukrainassa. Pyrkimyksenä on viedä maahan huipputeknologiaa yhteistyössä Ukrainan puolustusteollisuuden kanssa.

Bittium on kehittänyt pitkän ajan kuluessa moderneja sodankäynnin johtamisjärjestelmiä.

– Tavoitteenamme on, että Ukrainaan saataisiin modernit johtamisjärjestelmät, jotka ovat Nato-yhteensopivia, läntisten standardien mukaisia, Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo kertoo.

– Tämä on minusta hieno mahdollisuus meille kaikille. Ukrainassa on kuitenkin viimeisimmät sodan opit, ja samalla kun me saamme opit sieltä, pystymme kehittämään ja jatkoparantamaan tuotteitamme, mikä auttaa myös meidän vientiä, Toljamo sanoo.

Bittiumin kaltaiset korkean teknologian yritykset ovat Toljamon mukaan Ukrainan viennissä hyvässä asemassa.

– Digitalisaatiohan tulee joka paikkaan. Kaikki modernit johtamisjärjestelmät perustuvat korkeaan teknologiaan, ja suomalaisilla on hyvä maine ja luotettavat, maailman parhaat ratkaisut. Miksi me emme veisi näitä sinne jo tässä vaiheessa, Toljamo esittää.

Ukraina ei helpoin toimintaympäristö

Sotaa käyvässä maassa on huomioitava henkilöstön turvallisuus.

– Pyrimme hyvin tarkkaan seuraamaan ja tekemään yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, jotta varmistetaan, että ihmisillä on turvallista olla, Bittiumin Toljamo sanoo.

– Totta kai paikan päällä pyritään aina välillä käymään, sehän on pakko, mutta kokonaisturvallisuus [arvioiden], Toljamo lisää.

EK pyrkii auttamaan yrityksiä valmistautumisessa.

– Ukraina ei ollut ennen sotaakaan helppo toimintaympäristö, EK:n Vuorio sanoo.

Ukraina on korruptiota mittaavassa Transparency International -mittauksessa sijalla 104, kun Suomi on sijalla kaksi Tanskan jälkeen.

– Tämä on asia, johon pitää varautua nimenomaan kotiläksyillä, tuntemalla asiakkaat ja kumppanit, Vuorio sanoo.