Yhtiön liikevaihto nousi kahdeksan prosenttia 4,8 miljardiin.

Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi kahdeksan prosenttia 4,8 miljardiin.



Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.



Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1–2,6 miljardin euron haarukkaan.