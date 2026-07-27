Pride-hyökkäyksestä epäilty kertoi isälleen kaipaavansa perhettään ja toivovansa olevansa Libanonissa.

Saksalaislehti Spiegelin haastatteleman Berliinin lauantaisesta Pride-hyökkäyksestä epäillyn miehen isän mukaan hän puhui poikansa kanssa puhelimessa vain vähän ennen tekoa.

Isän mukaan 21-vuotias epäilty kertoi kaipaavansa perhettään ja toivovansa olevansa heidän kanssaan Libanonissa.

Epäilty Abdul Ballout on Saksassa vuonna 2005 syntynyt Saksan kansalainen, jolla on libanonilaiset sukujuuret.

Pian puhelun jälkeen Balloutin sanotaan ohjanneen vuokraamansa valkoisen Citroën-pakettiauton väkijoukkoon Pride-tapahtuman läheisyydessä Berliinissä. Hyökkäyksessä kuoli yksi nainen ja 29 ihmistä loukkaantui.

Epäilty pakeni tapahtumapaikalta, mutta poliisi ampui hänet sunnuntai-iltana kiinniottoyrityksen yhteydessä Spandaun kaupunginosassa. Viranomaisten mukaan hän hyökkäsi poliiseja vastaan teräaseella.

Epäilty ajoi väkijoukkoon vuokraamallaan pakettiautolla.AFP / Lehtikuva

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Isän mukaan epäilty asui Berliinissä äitinsä ja kahden sisarensa kanssa. Hänellä ei ollut vakituista työpaikkaa, vaan hän työskenteli ajoittain muun muassa vartijana ja kuljettajana.