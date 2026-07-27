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Näin tunnistat sydänpysähdyksen | MTV Uutiset



Kardiologi kertoo tilanteen, joka vaatii välitöntä toimintaa: "Elinehto" 12:15 Katso koko haastattelu: Milloin sydänoireista kannattaa huolestua? Kardiologian professori Juhani Junttila vastaisi yleisiin sydänterveyttä koskeviin kysymyksiin MTV Uutiset Livessä. Julkaistu 32 minuuttia sitten Kati Hyttinen Mona Haapsaari Sydänkohtaus voi yllättää kenet tahansa. Kardiologian professori kertoo, mitkä oireet vaativat välitöntä toimintaa. Sydänperäinen äkkikuolema aiheuttaa noin 10–20 prosenttia kaikista kuolemantapauksista Suomessa. Noin kolme neljäsosaa sydänperäisistä äkkikuolemista johtuu sydämen valtimoiden pettämisestä, Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan. Loput liittyvät sydänlihaksen tai sähköisten kanavien poikkeavuuksiin, jotka ovat yleisempiä nuoremmilla ja todennäköisesti perinnöllisiä. Lue lisää: Professorilta sydänterveyteen liittyvä varoitus: "Yksi suurimmista harhaluuloista" Elottoman tunnistaminen on kansalaistaito Sydänkohtaus voi osua omalle kohdalle, vaikka ei itse kohtausta saisikaan. Junttilan mukaan on kansalaistaito tunnistaa eloton, elvytystä tarvitseva ihminen. – Elottomuus on sitä, että ihminen menettää nopeasti tajunnan ja lakkaa hengittämästä. Hengenvetotyyppistä korinaa saattaa jonkin verran tulla siinä tilanteessa. Jos ihminen ei hengitä ja on reagoimaton, tärkeintä on ajatella, että kyseessä voi olla sydänpysähdys, Oulun yliopiston kardiologian professori ja Oulun yliopistollinen sairaalan ylilääkäri Juhani Junttila selvittää MTV Uutiset Liven haastattelussa.

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Paineluelvytys kannattaa aloittaa tällöin heti hätänumeroon soittamisen jälkeen, vaikka ei sitä kokisi osaavansa.

– Jos sitä ei aloita ollenkaan, ennuste on varmasti kuolema. Jotta sydänpysähdyksestä saattaa selvitä sillä tavalla, että aivotkin ovat vielä toimintakykyiset, on elinehto aloittaa puhalluselvytys ja painantaelvytys mahdollisimman nopeasti elottomuuden alkamisen jälkeen.

Junttila tähdentää sitä, että kun hätä on suurin, on suurempi virhe olla tekemättä mitään kuin edes yrittää auttaa, vaikka otteet eivät olisi sataprosenttisesti oikeat.

Millaisista sydänoireista kannattaa huolestua? Mikä on sydänkohtauksen ja sydänpysähdyksen ero? Miksi hyväkuntoinenkin voi sairastua sydäntautiin? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

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Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja ympäristöaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Mona Haapsaari MTV Uutiset