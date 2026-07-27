Sydänkohtaus voi yllättää kenet tahansa. Kardiologian professori kertoo, mitkä oireet vaativat välitöntä toimintaa.
Sydänperäinen äkkikuolema aiheuttaa noin 10–20 prosenttia kaikista kuolemantapauksista Suomessa.
Noin kolme neljäsosaa sydänperäisistä äkkikuolemista johtuu sydämen valtimoiden pettämisestä, Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan.
Loput liittyvät sydänlihaksen tai sähköisten kanavien poikkeavuuksiin, jotka ovat yleisempiä nuoremmilla ja todennäköisesti perinnöllisiä.
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Elottoman tunnistaminen on kansalaistaito
Sydänkohtaus voi osua omalle kohdalle, vaikka ei itse kohtausta saisikaan. Junttilan mukaan on kansalaistaito tunnistaa eloton, elvytystä tarvitseva ihminen.
– Elottomuus on sitä, että ihminen menettää nopeasti tajunnan ja lakkaa hengittämästä. Hengenvetotyyppistä korinaa saattaa jonkin verran tulla siinä tilanteessa. Jos ihminen ei hengitä ja on reagoimaton, tärkeintä on ajatella, että kyseessä voi olla sydänpysähdys, Oulun yliopiston kardiologian professori ja Oulun yliopistollinen sairaalan ylilääkäri Juhani Junttila selvittää MTV Uutiset Liven haastattelussa.