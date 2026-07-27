Italian jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi ehdolla oleva Andrea Pirlo pitää yhteistyötään venäläisen vedonlyöntiyhtiön kanssa täysin epäpoliittisena.
Pirlo joutui kotimaassaan voimakkaan arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hänen nimensä oli noussut esiin kesän MM-kisoista karsiutuneen Italian uuden päävalmentajan paikalle.
Muun muassa Suomen ja Italian lentopallomaajoukkueita valmentanut nykyinen parlamentin jäsen Mauro Berruto kritisoi Pirloa yhteistyöstä venäläisen Fonbet-yhtiön kanssa.
Uutistoimisto Reuters ei saanut Italian jalkapalloliitolta FIGC:ltä kommenttia Pirlon yhteistyöstä sotaa käyvän maan yrityksen kanssa, mutta lähteiden mukaan asia on liitossa tutkinnan alla.
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Pirlo, 47, on viimeksi valmentanut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kakkossarjassa pelaavaa Dubai Unitedia, jonka sponsorina Fonbet toimii.
Tämän yhteistyön takia Pirlo vieraili yhdessä entisen maajoukkuetoverinsa Marco Materazzin kanssa Moskovan Luzhniki-stadionilla viime vuoden lokakuussa. Julkinen esiintyminen Venäjällä herätti paljon kritiikkiä Italiassa.