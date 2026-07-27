Italian jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi ehdolla oleva Andrea Pirlo pitää yhteistyötään venäläisen vedonlyöntiyhtiön kanssa täysin epäpoliittisena.

Pirlo joutui kotimaassaan voimakkaan arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun hänen nimensä oli noussut esiin kesän MM-kisoista karsiutuneen Italian uuden päävalmentajan paikalle.

Muun muassa Suomen ja Italian lentopallomaajoukkueita valmentanut nykyinen parlamentin jäsen Mauro Berruto kritisoi Pirloa yhteistyöstä venäläisen Fonbet-yhtiön kanssa.

Uutistoimisto Reuters ei saanut Italian jalkapalloliitolta FIGC:ltä kommenttia Pirlon yhteistyöstä sotaa käyvän maan yrityksen kanssa, mutta lähteiden mukaan asia on liitossa tutkinnan alla.

Pirlo, 47, on viimeksi valmentanut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kakkossarjassa pelaavaa Dubai Unitedia, jonka sponsorina Fonbet toimii.

Tämän yhteistyön takia Pirlo vieraili yhdessä entisen maajoukkuetoverinsa Marco Materazzin kanssa Moskovan Luzhniki-stadionilla viime vuoden lokakuussa. Julkinen esiintyminen Venäjällä herätti paljon kritiikkiä Italiassa.