Kuluttajien luottamus värähti ylöspäin.
Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo.
Luottamusindikaattorin saldoluku oli –5,3. Toukokuussa luku oli –10,5. Pitkän ajan keskiarvo on –2,9.
Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen.
Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.
Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1 200 Suomessa asuvaa henkilöä.
EK: Myös yritysten talousluottamus vahvistui
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan myös Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa.
Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana.
Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa.
EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa.