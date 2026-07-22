Fortumin Markus Rauramolta varoitus sähkön hinnasta

– Fortum pyrkii vastaamaan kasvavaan sähkön kysyntään kehittämällä aurinkovoimaa ja tuulivoimaa. Aurinkotuotannon kustannukset ovat jatkaneet laskuaan. Pohjoismaissa, jossa voisi ajatella, että aurinkotuotanto ei ole ehkä se kaikkein ilmiselvin vaihtoehto, niin aurinko alkaa näyttää kilpailukykyiseltä teollisessa mittakaavassa.

– EU on todennut, että puhdas, luotettava, kotona lähellä tuotettu sähkö on paljon turvallisempaa kuin tuontifossiilienergia.

– Globaalisti katsottuna Pohjoismaat on siellä, miltä sähkön tulevaisuus näyttää. Paljon uusiutuvaa, puhdasta sähköä, hyvin voimakkaasti vaihtelevat sähkön hinnat ja paljon älymittareita. Tämä on se suunta, mihin muukin maailma on menossa.