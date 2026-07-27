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Tässä ovat Maajussille morsian -kauden tähdet

Maajussille morsian -sarjan Antti, Asko, Perttu ja Jetta MTV OY / Saku Tiainen

Julkaistu 41 minuuttia sitten

Maajussille morsian -kaudella seurataan neljän maajussin rakkauden etsintää. Maajussille morsian -ohjelman 19. tuotantokaudella lähdetään seuraamaan jälleen neljän maajussin rakkauden etsintää. Kausi käynnistyy jo nähdyllä maajussien esittelyjaksolla. Toisessa jaksossa Vappu Pimiä toimittaa maajusseille kirjeet ja jaksomitta pitenee puoleentoista tuntiin. Tiedotteessa luvataan, että syksyn mittaan nähdään enemmän romantiikkaa, enemmän tunteita ja enemmän juonenkäänteitä. Maajussien esittelyt: Jetta, 49, Salo Maajussille morsian -sarjan Jetta.MTV OY / Saku Tiainen Jetta on liikunnallinen ja valoisa nainen Salosta – energinen, aikaansaava ja jalat tukevasti maassa. Hän on pyörittänyt omaa kasvihuonetilaansa Perniössä jo yli parikymmentä vuotta, ja hänen arkensa on ollut täynnä työtä, kasvun hetkiä ja rohkeita ratkaisuja. Jetan tila kattaa kuusi hehtaaria luomupeltoa ja 7 500 m² kasvihuoneita, joissa viljellään ympäri vuoden luomusalaatteja ja -yrttejä sekä kausittain tomaatteja ja kurkkuja.

Perhe on ollut Jetalle aina tärkeä, ja jo 17-vuotiaaksi kasvaneet kaksospojat tuovat iloa elämään. Jetta tuntee, että on aika antaa tilaa itselleen – omille haaveille, ilolle ja mahdolliselle rakkaudelle, kun pojat ovat jo aikuisuuden kynnyksellä ja tila toimii vakaalla pohjalla. Arjessaan Jetta on liikunnallinen ja hyvinvoinnista huolehtiva. Hän treenaa salilla, liikkuu monipuolisesti ja nauttii luonnosta sekä kotona olemisen rauhasta.

Jetta on perusluonteeltaan positiivinen, luotettava ja avarakatseinen. Hän uskoo aitouteen, rehellisyyteen ja siihen, että toista ihmistä tulee arvostaa sellaisena kuin hän on. Hänen ihannekumppaninsa on mies, joka seisoo omilla jaloillaan, tuntee itsensä ja on valmis jakamaan arjen, työn, läheisyyden ja elämän haasteet. Fyysinen työ ei saa pelottaa, mutta tärkeintä on sydämen vahvuus ja kyky olla rinnalla.



Asko, 47, Loppi

Maajussille morsian -sarjan Asko.MTV OY / Saku Tiainen

Asko on maanviljelijä Lopelta. Hänen perhetilansa on ollut suvun hallussa vuodesta 1949, ja hän on itse toiminut tilan isäntänä vuodesta 2007. Tila on kulkenut pitkän matkan lypsykarjasta kohti tämän päivän päätuotantosuuntaa: perunanviljelyä, viljaa ja kuminaa.

Askolla maaseudun arki on paljon enemmän kuin työ – se on elämäntapa, jonka vaihteleva rytmi ja vapaus tuntuvat omalta. Harrastuksiin kuuluvat metsästys, luonto ja liikunta. Luottamustoimet ovat olleet iso osa Askon elämää, mutta nyt hän on jättänyt niitä taakseen, jotta aikaa jäisi enemmän muille tärkeille asioille.

Asko toivoo löytävänsä kumppanin, jonka kanssa voisi rakentaa yhteisen kodin ja jakaa niin arjen illat kuin isommatkin seikkailut. Vaikka hän nauttii aktiivisesta elämästä, monet asiat tuntuvat parhaimmilta yhdessä – kuten matkustelu tai se, että joku on kainalossa iltoina, jolloin hiljaisuus tuntuu liian suurelta. Hän toivoo kumppania, joka viihtyy maalla ja näkee sen hyvät puolet.

Työtäkin varmasti riittäisi, jos kumppani haluaisi osallistua tilan kehittämiseen, mutta Askolle tärkeintä olisi yhdessä vietetty aika, ei työnteko. Vaikka Askolla ei ole omia lapsia, hän viihtyy lasten seurassa ja kokee, että kumppanin mahdolliset lapset sopisivat osaksi elämää ilman ongelmia.



Perttu, 31, Uurainen

Maajussille morsian -sarjan Perttu.MTV OY / Saku Tiainen

Perttu on rauhallinen ja juureva maatilan tuleva isäntä Uuraisilta – mies, jonka elämä on kulkenut maaseudun rytmissä aina lapsuudesta saakka. Perhetilalla tuotetaan pääasiassa maitoa, ja toisella tilalla kasvatetaan liha- ja maitohiehoja. Eläimiä on yhteensä noin sata, joista reilu 40 on lypsylehmiä. Sukupolvenvaihdos on edessä lähivuosina, ja sen myötä Pertusta tulee tilan viides sukupolvi.

Vapaa-ajallaan Perttu viihtyy luonnossa ja sen tarjoamien harrastusten parissa. Retkeily, kalastus kesät talvet, metsästys ja kesän kohokohtana kalastusvaellus Pohjois-Lappiin tai Norjaan ovat hänelle rakkaita tapoja ladata akkuja. Hän käy myös maatalouteen liittyvissä tapahtumissa, jotka pitävät hänet kiinni alan kehityksessä ja antavat uutta motivaatiota tilan tulevaisuutta varten ja haaveilee oppivansa tanssimaan, sillä tanssilavoilla käyminen tuo iloa ja inspiraatiota.

Luonteeltaan Perttu on rauhallinen, huumorintajuinen ja eteenpäin pyrkivä. Hänessä on lempeyttä ja avarakatseisuutta, mutta myös tervettä periksiantamattomuutta. Hän toivoo rinnalleen kumppania, joka on lämmin, helposti lähestyttävä ja sisäisesti vahva – ihminen, jonka kanssa voi nauraa, rauhoittua ja jakaa elämän pienet ja suuret hetket.

Pertun suurin unelma on löytää vierelleen se oikea, jonka kanssa perustaa perhe, kasvaa yhdessä ja jakaa elämän ilo ja arki.

Antti, 26, Maaninka

Maajussille morsian -sarjan Antti.MTV OY / Saku Tiainen

Antti on 26-vuotias yrittäjä Kuopiosta, Maaningalta, jossa hän pyörittää noin 80 hehtaarin kasvinviljelytilaa jo neljännessä sukupolvessa. Maatilan lisäksi hänellä on yritystoimintaa koneurakoinnin ja kuljetusalan parissa. Yrittäjyys onkin Antille elämäntapa, jota hän tekee suurella intohimolla ja ylpeydellä.

Antille on tärkeää löytää rinnalleen kumppani, joka tuntee vetoa maaseutuun ja ymmärtää yrittäjyyden luonteen: työn ja arjen rytmi ei aina kulje kellon mukaan, mutta vastuun vastapainona on paljon vapautta. Hän ei etsi työntekijää, vaan puolisoa, joka haluaa olla osa hänen elämäänsä, tilaansa ja sen tulevaisuutta.

Luonteeltaan Antti on rauhallinen ja aluksi hieman ujo, mutta hänessä on myös voimakkuutta, räväkkyyttä ja tervettä temperamenttia. Antti osaa puhua vaikeistakin asioista avoimesti ja odottaa sitä myös kumppaniltaan – hyvää keskustelu- ja tunnetaitoa, halua kohdata ja tulla kohdatuksi.

Parisuhteeltaan Antti toivoo turvasatamaa ja parasta ystävyyttä: kykyä jakaa arki, tukea toisiaan ja rakentaa yhdessä elämää, jossa molemmat voivat olla vahvoja ja myös haavoittuvia. Tulevaisuudelta hän unelmoi omasta perheestä ja yhteisestä elämästä kotitilalla.

Maajussille morsian MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa ma 24.8. klo 20 alkaen.

Silja Välske MTV Uutiset Silja Välske työskentelee MTV Uutisissa Viihde-osastolla. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Välskeeseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.

Tässä ovat Maajussille morsian -kauden tähdet | MTV Uutiset