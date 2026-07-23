Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 71 prosenttia 212 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Liikevaihto nousi hieman.

UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70 prosenttia 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon.



Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta Sappin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi.

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