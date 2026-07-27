Loukkaantuneiden joukossa oli myös pieni lapsi.
Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja viisi loukkaantunut ampumisessa Seattlen keskustassa Yhdysvalloissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Loukkaantuneiden joukossa on myös 2-vuotias lapsi. Seattlen pelastuslaitoksen mukaan uhreja kuljetettiin alueen sairaaloihin hoitoon.
Poliisi kuvattuna tyhjien ruokakojujen luona ampumisen jälkeen.AFP / Lehtikuva
Ampuminen tapahtui lähellä kaupungin tunnettua Space Needle -näkötornia sunnuntaina noin ilta kuudelta paikallista aikaa. Alueella järjestettiin tapahtumahetkellä suuri ruokafestivaali.
Seattlen pormestarin Katie Wilsonin mukaan poliisi on ottanut kaksi epäiltyä kiinni.
Silminnäkijät kertoivat kuulleensa useita laukauksia. Eräs tapahtuman osallistuja kuvaili paikalliselle medialle tapahtumapaikkaa ”täydeksi kaaokseksi”.
Ampuminen tapahtui lähellä kaupungin tunnettua Space Needle -näkötornia.