Espanjan tähtipelaaja Dani Olmo sanoo, ettei hän hyväksy Argentiinan apuvalmentajan Roberto Ayalan anteeksipyyntöä heidän yhteenotostaan jalkapallon MM-finaalin loppuvihellyksen jälkeen. Olmon mukaan Ayala valehtelee tapahtumista.

Ayalan nähtiin sosiaalisessa mediassa julkaisuissa videoissa koskevan Olmoa voimakkaasti kaulan alueelle Espanjan 1–0-voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Ayala kertoi viime viikolla Valencia Capital Radiolle olevansa "tietysti" pahoillaan, mutta hän myös puolusteli käytöstään.

– Se oli enemmän tönimistä kuin mitään muuta. Se ei ollut lyönti niin kuin annetaan ymmärtää. Se oli reaktio johonkin, mitä hän sanoi, mutta siinä kaikki. Jos näen hänet, pyydän tietysti anteeksi, Ayala sanoi.

Olmo kertoi viikonloppuna katalonialaiselle Diari de Terrassa -lehdelle, ettei hän hyväksy anteeksipyyntöä. Hän nimittäin kyseenalaistaa Ayalan version tapahtumista.

– Joku, joka sanoo olevansa pahoillaan, mutta oikeuttaa lyönnin sanomalla, että se oli reaktio johonkin kommenttiin, ei todellakaan ole pahoillaan, sillä hän valehtelee. En sanonut hänelle mitään, joten hänen ei tarvitse pyytää anteeksi.

– Se, mikä todella määrittelee meidät, ei ole virhe, vaan rohkeus myöntää se nöyrästi, rehellisesti ja arvokkaasti.

Kansainvälinen jalkapalloliitto on kertonut selvittävänsä Argentiinan joukkueen väkivaltaista käytöstä finaalin loppuvihellyksen jälkeen.

– Kun lapseni, perheeni ja kaikki fanit katsoivat peliä, haluan heidän olevan ylpeitä siitä, miten kilpailimme, voitimme ja ennen kaikkea käyttäydyimme, sillä jalkapallon merkitys tarkoittaa, että me pelaajat olemme esimerkki lapsille ja uusille sukupolville. Tämä tuo mukanaan valtavan vastuun, Olmo sanoi.