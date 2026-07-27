Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu Tuula paljastaa Instagram-tilillään lapsensa nimen.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta, vuonna 2021 esitetyltä kaudelta tutun Tuulan lapsi on saanut nimen. Tuula kertoo Instagram-tilillään pienokaisen saaneen nimekseen Aava Isla Aurora.

Hän kertoo myös nimen taustoista. Aava oli nimi, johon molemmat vanhemmat olivat toisistaan tietämättä rakastuneet heti.

– Isla on isoveljen valitsema nimi ja siksi meille erityisen rakas. Aurora juontaa juurensa synnytysmatkalla tapahtuneesta hetkestä. Kesken ajon isä pysäytti auton tien reunaan ja hyppäsi ulos ottamaan kuvaa. En itse siinä vaiheessa tiennyt mitä tapahtui ja supistusten keskellä ihmetys vaihtui melko nopeasti tuskaiseen kiroiluun, hän kirjoittaa.

– Vasta hetkeä myöhemmin, kun katse nousi taivaalle, syy pysähdykselle selvisi. Taivaalla näkyi mitä upeimmat revontulet. Ne olivat ensimmäiset omin silmin näkemäni revontulet, ja tuntui kuin koko taivas olisi toivottanut rakkaamme tervetulleeksi maailmaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Tuula kirjoittaa heidän toivovan, että nimi kulkee lapsen mukana muistuttaen avoimuudesta, luonnon kauneudesta, valosta ja siitä, kuinka äärettömän odotettu ja rakastettu hän on.