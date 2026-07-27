Pääministeri Andy Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle.
Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia.
Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten.
Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli neljä vuotta sitten.
Zelenskyi matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa.