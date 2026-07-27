Portugalilaistähti Cristiano Ronaldon edustama saudiarabialainen Al-Nassr on vakavissa talousongelmissa ja jopa romahduksen partaalla, uutisoi Al-Riyadiah, jonka artikkelia ovat siteeranneet muun muassa Goal.com ja Aftonbladet.

Toukokuussa Saudi-Arabian mestariksi kruunattu Al-Nassr ei ole tehnyt kesän aikana ainuttakaan pelaajahankintaa. Syy on saudilehden mukaan se, että seuran velat ovat nousseet yli 187 miljoonaan euroon. Syyksi kerrotaan viime kaudella tehdyt heikot taloudelliset päätökset.

Synkän tilanteen vuoksi seura on Saudi Pro Leaguen tarkassa valvonnassa. Al-Nassrin pääomistaja on Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto (PIF), joka on ottanut seuran hallintaansa. Seuran operatiivisella johdolla ei ole lupaa tehdä esimerkiksi pelaajasopimuksia ellei niitä kateta seuran omilla tuloilla.

Tilanteen selvittämiseksi PIF on lisäksi tuonut mukaan riippumattomia talous-, liiketoiminta- ja lakiasioissa neuvovia yrityksiä. Niiden tehtävänä on löytää keinoja tulovirtojen kasvattamiseksi, hillitä kuluja ja laatia suunnitelma taloustilanteen elvyttämiseksi.

Seurasta kerrotaan tehdyn kaksikin vakavasti otettavaa tarjousta, ja PIF suhtautuu tiettävästi suopeasti siihen, että seura myytäisiin ainakin osittain.

Maailman suurimpiin sijoitusrahastoihin lukeutuva omistaja ei voi ratkaista tilannetta vain pumppaamalla seuraan lisää rahaa, sillä PIF toimii pääomistajana myös muissa Saudi-Arabian pääsarjassa pelaavissa seuroissa ja sen on reilun kilpailun takaamiseksi jaettava taloudellinen tukensa tasaisesti niiden kesken.

Vuodenvaihteessa 2022–2023 Al-Nassriin siirtyneen Cristiano Ronaldon sopimus seuran kanssa ulottuu ensi kesään.