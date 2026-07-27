Tänään on unikeonpäivä.
Valtakunnan virallinen unikeko julkistetaan aamukahdeksalta Naantalin Unikeonpäivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhankaupungin rannassa.
Unikeonpäivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi.
Unikeonpäivän juhlaohjelman päättää KAJ-yhtyeen esiintyminen Naantalin Kaivohuoneella.