Perintömökistä voi tulla suvussa mehevä riita tai rahallinen rasite.

Suuret ikäluokat omistavat paljon kiinteistöjä, mökkejä ja sukutiloja, joiden kohtalosta olisi asiantuntijan mukaan hyvä puhua seuraaville sukupolville etukäteen.

Perinnössä voi esimerkiksi olla jokin tunteita herättävä omaisuuserä – yleensä mökki –, jonka kaikki haluavat.

– Siitä voi tulla ihan oikea riita, Aktian henkilöasiakasliiketoiminnan päällikkö Minna Mandellöf kertoi Huomenta Suomessa.

Jos kiinteistöön ei ole tunnesidettä ja se voidaan helposti myydä eteenpäin, riidoilta yleensä vältytään.

Toisaalta nuorempi sukupolvi ei välttämättä nykyään enää kykene tai edes halua lunastaa suvun omaisuutta itselleen.

– Uusi ongelma on se, että kiinteistöjä ei välttämättä saada myytyä. Jos sinulla on kiinteistö, jota ei pysty myymään, niin perintövero tulee silti maksettavaksi.

– Nyt nousee pienenä trendinä sellainen, että ihmiset jopa kieltäytyvät kokonaan perinnöstä. He eivät halua ottaa sitä vastaan, koska he eivät halua tätä kiinteistöä vastuulleen, Mandellöf sanoo.